Saunf in Periods : वैज्ञानिकों ने बताया सौंफ से मिलेगा पीरियड्स के दर्द से राहत, जानिए सेवन का सही तरीका

Saunf Benefits: हमारे किचन में मौजूद सौंफ का इस्तेमाल लोग आमतौर पर माउथ फ्रेशनर के तौर पर करते हैं, लेकिन इसके फायदे इससे कहीं ज्यादा हैं। यह शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। सौंफ में फाइबर, विटामिन C, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फेनोलिक यौगिक शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं।