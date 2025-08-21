Saunf in Periods : वैज्ञानिकों ने बताया सौंफ से मिलेगा पीरियड्स के दर्द से राहत, जानिए सेवन का सही तरीका

Saunf Benefits: हमारे किचन में मौजूद सौंफ का इस्तेमाल लोग आमतौर पर माउथ फ्रेशनर के तौर पर करते हैं, लेकिन इसके फायदे इससे कहीं ज्यादा हैं। यह शरीर को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। सौंफ में फाइबर, विटामिन C, पोटैशियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे जरूरी पोषक तत्व होते हैं। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स और फेनोलिक यौगिक शरीर को बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं।
भारी भोजन के बाद अगर गैस, अपच या भारीपन महसूस हो, तो सौंफ चबाने से तुरंत राहत मिलती है। यह पाचन एंजाइम को सक्रिय करती है और पेट की मांसपेशियों को आराम देती है।
सौंफ चबाने से लार ज्यादा बनती है, जिससे बार-बार खाने की इच्छा कम होती है। यही कारण है कि इसे वजन घटाने में फायदेमंद माना जाता है।
सौंफ में एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, जो मासिक धर्म की ऐंठन और जोड़ों के दर्द में राहत पहुंचाते हैं। महिलाएं इसे अपनी डाइट में जरूर शामिल करें।
सौंफ में मौजूद प्राकृतिक तेल सांसों को ताजगी देते हैं और मुंह की बदबू दूर करते हैं। यही वजह है कि इसे खाने के बाद लेना परंपरा बन चुका है।
लाहौर विश्वविद्यालय के एक अध्ययन में पाया गया कि सौंफ एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट है। यह शरीर से फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है, जिससे उम्र बढ़ने की प्रक्रिया धीमी होती है और कई बीमारियों का खतरा कम होता है।