Thalassaemia Treatment: मिल गई थैलेसीमिया की दवाई! अब बिना खून चढ़ाए ठीक होगी बीमारी, FDA ने दी पहली ओरल पिल को मंजूरी

भारत में थैलेसीमिया के लगभग 1,50,000 मरीज हैं और हर साल लगभग 10 हजार से 12 हजार बच्चे थैलेसीमिया के साथ पैदा होते हैं। विश्व में थैलेसीमिया के जितने कुल मरीज हैं, उनमें से हर आठवां मरीज भारत में रहता है। भारत में मरीजों की इतनी बड़ी संख्या होने के कारण ही इसे थैलेसीमिया के मामले में विश्व की राजधानी कहा जाता है। थैलेसीमिया को दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अक्षमता (डिसएबिलिटी) के रूप में वर्गीकृत किया गया है। अब इसकी ओरल पिल भारत में आने के बाद यहाँ से भी थैलेसीमिया का खतरा कम किया जा सकता है।