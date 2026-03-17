Kidney Health: किडनी को बचाना है? तो हाई ब्लड प्रेशर को करें काबू! ये 3 टिप्स आएंगे आपके काम

Kidney Health: ज्यादातर लोगों को हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन से जुड़ी परेशानी होने पर हार्ट से जुड़ी बीमारियों के होने का डर लगा रहता है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि हाई ब्लड प्रेशर सिर्फ दिल पर ही नहीं बल्कि शरीर के अलग-अलग हिस्सों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। हाई बीपी का सबसे पहला असर सिर्फ दिल पर नहीं, बल्कि हमारी किडनी पर होता है। हाई बीपी दरअसल किडनी के लिए एक खतरे की घंटी है, जिसे ज्यादातर लोग सामान्य लाइफस्टाइल बीमारी समझकर टाल देते हैं।बता दें, हमारी किडनी के अंदर खून साफ करने वाली लाखों सूक्ष्म छननियां होती हैं। इनका काम हर मिनट खून से गंदगी को छानकर बाहर निकालना है। ऐसे में अगर इन बेहद नाजुक छननियों के अंदर खून का बहाव सामान्य से कहीं ज्यादा तेज दबाव के साथ हो, तो क्या होगा?