Sudden Death in Young Age: 18 से 45 साल के युवाओं पर मंडरा रहा ‘मौत’ का साया! AIIMS की रिपोर्ट ने उड़ाए होश

प्रसिद्ध कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नरेश त्रेहन के मुताबिक, अगर परिवार में किसी को कम उम्र में हार्ट अटैक या दिल की बीमारी रही हो, तो 25 साल से पहले ही दिल की पूरी जांच करवा लेनी चाहिए। वहीं, जिन लोगों को लगता है कि वे पूरी तरह फिट हैं, उन्हें भी 30 साल तक एक बेसिक हेल्थ चेकअप जरूर कराना चाहिए। आजकल 5-10 हजार रुपये में होने वाले हेल्थ चेकअप से कोलेस्ट्रॉल, शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के खतरे पहचाने जा सकते हैं। समय पर जांच, सही लाइफस्टाइल और जागरूकता ही युवाओं में अचानक मौत को रोकने का सबसे मजबूत तरीका है।