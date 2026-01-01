AIIMS में मरीज को दिखाने के लिए नहीं बनवाना पड़ेगा पर्चा, नई व्यवस्था शुरु

मोबाइल में डीआरआइएफकेस एप्लिकेशन डाउनलोड कर पंजीकरण करने के बाद इसमें कई विकल्प दिखाई देते हैं। इनमें पर्ची के लिए क्यूआर कोड स्कैन करने की सुविधा भी शामिल है। एम्स भोपाल के ओपीडी विभाग की दीवारों पर लगाए गए क्यूआर कोड को स्कैन करते ही मरीज के मोबाइल पर टोकन संख्या प्राप्त हो जाती है। इस टोकन को पंजीकरण खिड़की पर दिखाते ही तुरंत पर्ची जारी कर दी जाती है। इससे मरीजों को लंबी कतारों में खड़े होने से मुक्ति मिलेगी और समय की भी बचत होगी।