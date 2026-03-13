क्या है Wilson Disease? प्रियंका चोपड़ा के करीबी की मौत के बाद चर्चा में आई दुर्लभ बीमारी, जानिए इसके लक्षण और खतरे

Wilson Disease Symptoms: हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस की करीबी दोस्त और बचपन की साथी माया किब्बेल के निधन की खबर ने लोगों को झकझोर दिया। 30 साल की उम्र में उनकी मौत एक दुर्लभ बीमारी विल्सन डिजीज (Wilson’s Disease) की वजह से हुई। इस घटना के बाद यह बीमारी फिर से चर्चा में आ गई है। हालांकि यह बीमारी बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता होना जरूरी है, क्योंकि समय पर इलाज मिलने पर मरीज सामान्य जीवन जी सकता है।