13 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

स्वास्थ्य

क्या है Wilson Disease? प्रियंका चोपड़ा के करीबी की मौत के बाद चर्चा में आई दुर्लभ बीमारी, जानिए इसके लक्षण और खतरे

Wilson Disease Symptoms: माया किब्बेल की मौत के बाद विल्सन डिजीज चर्चा में है। यह एक दुर्लभ जेनेटिक बीमारी है जिसमें शरीर में कॉपर जमा होने लगता है और लिवर व दिमाग को नुकसान पहुंचा सकता है। जानिए इसके लक्षण और इलाज।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Dimple Yadav

Mar 13, 2026

Wilson Disease

Wilson Disease (Photo- gemini ai)

Wilson Disease Symptoms: हाल ही में प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस की करीबी दोस्त और बचपन की साथी माया किब्बेल के निधन की खबर ने लोगों को झकझोर दिया। 30 साल की उम्र में उनकी मौत एक दुर्लभ बीमारी विल्सन डिजीज (Wilson’s Disease) की वजह से हुई। इस घटना के बाद यह बीमारी फिर से चर्चा में आ गई है। हालांकि यह बीमारी बहुत दुर्लभ है, लेकिन इसके बारे में जागरूकता होना जरूरी है, क्योंकि समय पर इलाज मिलने पर मरीज सामान्य जीवन जी सकता है।

क्या होती है विल्सन डिजीज

विल्सन डिजीज एक जेनेटिक यानी आनुवंशिक बीमारी है। इसमें शरीर से अतिरिक्त कॉपर (तांबा) बाहर नहीं निकल पाता। सामान्य स्थिति में हमारा लिवर अतिरिक्त कॉपर को फिल्टर करके शरीर से बाहर निकाल देता है। लेकिन इस बीमारी में जीन में गड़बड़ी के कारण कॉपर शरीर में जमा होने लगता है। धीरे-धीरे यह कॉपर लिवर, दिमाग और आंखों में इकट्ठा होने लगता है, जिससे कई गंभीर समस्याएं पैदा हो सकती हैं। अगर समय पर इलाज न मिले तो यह बीमारी जानलेवा भी हो सकती है।

कितनी दुर्लभ है यह बीमारी

दुनिया भर में यह बीमारी लगभग 30 से 40 हजार लोगों में से एक व्यक्ति को होती है। भारत में भी इसके मामले बहुत कम सामने आते हैं। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि कई बार सही जांच न होने के कारण इसके कई केस सामने ही नहीं आ पाते।

बीमारी के प्रमुख लक्षण

विल्सन डिजीज के लक्षण कई बार सामान्य बीमारियों जैसे लगते हैं, इसलिए इसे पहचानना थोड़ा मुश्किल हो सकता है।

आंखों में खास निशान: इस बीमारी का एक खास संकेत केसर-फ्लेशर रिंग (Kayser-Fleischer Ring) होता है। इसमें आंख की पुतली के किनारे पर भूरा या जंग जैसा रंग दिखाई देता है, जो कॉपर जमा होने की वजह से होता है।

लिवर से जुड़ी समस्याएं: मरीज को पीलिया, बहुत ज्यादा थकान, पेट या पैरों में सूजन जैसी समस्याएं हो सकती हैं।

दिमाग और नसों से जुड़ी दिक्कतें: हाथों में कंपन, मांसपेशियों में जकड़न, बोलने या निगलने में परेशानी भी हो सकती है।

मानसिक बदलाव: कुछ लोगों में अचानक चिंता, डिप्रेशन या मूड में बदलाव भी देखने को मिलता है।

भारत में क्यों बढ़ जाता है जोखिम

भारत में कुछ जगहों पर करीबी रिश्तों में शादी (कजिन मैरिज) की परंपरा होने के कारण यह बीमारी थोड़ा ज्यादा देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जागरूकता की कमी के कारण कई मरीजों में बीमारी का पता देर से चलता है। कई बार डॉक्टर इसे हेपेटाइटिस या सामान्य न्यूरोलॉजिकल समस्या समझ लेते हैं।

इलाज कैसे होता है

इस बीमारी का इलाज संभव है, लेकिन इलाज जीवनभर करना पड़ता है। डॉक्टर ऐसी दवाएं देते हैं जो शरीर से अतिरिक्त कॉपर को बाहर निकालने में मदद करती हैं। कुछ मामलों में जिंक की दवाएं दी जाती हैं ताकि शरीर भोजन से ज्यादा कॉपर न सोखे। अगर बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ जाए और लिवर खराब हो जाए तो लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत भी पड़ सकती है।

समय पर पहचान है सबसे जरूरी

विशेषज्ञों का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति को लिवर की समस्या, हाथों में कंपन या आंखों में असामान्य रिंग जैसे लक्षण दिखें, तो तुरंत डॉक्टर से जांच करवानी चाहिए। विल्सन डिजीज भले ही दुर्लभ हो, लेकिन सही समय पर पहचान और इलाज से मरीज सामान्य जीवन जी सकता है। इसलिए जागरूकता ही इससे बचाव का सबसे बड़ा हथियार है।

ये भी पढ़ें

Hair Loss Alert: सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, अब आपके पेट की खराबी भी उड़ा सकती है सिर के बाल, नई स्टडी में खुलासा
स्वास्थ्य
Hair Loss Alert

खबर शेयर करें:

Published on:

13 Mar 2026 03:45 pm

Hindi News / Health / क्या है Wilson Disease? प्रियंका चोपड़ा के करीबी की मौत के बाद चर्चा में आई दुर्लभ बीमारी, जानिए इसके लक्षण और खतरे

बड़ी खबरें

View All

स्वास्थ्य

ट्रेंडिंग

लाइफस्टाइल

LPG Shortage India: एलपीजी की चिंता के बीच बढ़ी इंडक्शन और एयर फ्रायर की मांग, क्या इलेक्ट्रिक कुकिंग सेहत के लिए सही है?

LPG Shortage India
स्वास्थ्य

अच्छी नींद के लिए जरूरी 5 हेल्थ टिप्स

युवाओं की नींद पर भारी पड़ रही लेट नाइट लाइफस्टाइल
रायपुर

Period Pain: क्या आप भी पीरियड्स के असहनीय दर्द को नॉर्मल समझकर झेल रही हैं? तो हो जाएं सावधान, यह हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत!

Period Pain
स्वास्थ्य

Hair Loss Alert: सिर्फ जेनेटिक्स नहीं, अब आपके पेट की खराबी भी उड़ा सकती है सिर के बाल, नई स्टडी में खुलासा

Hair Loss Alert
स्वास्थ्य

Stone Man Syndrome: राजस्थान में मिला स्टोन मैन सिंड्रोम का पहला केस, 9 साल के बच्चे का शरीर बन रहा पत्थर

Stone MStone Man Syndromean Syndrome
स्वास्थ्य
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.