Period Pain: क्या आप भी पीरियड्स के असहनीय दर्द को नॉर्मल समझकर झेल रही हैं? तो हो जाएं सावधान, यह हो सकता है बड़ी बीमारी का संकेत!

Period Pain: पीरियड्स के दौरान हल्का-फुल्का दर्द होना तो आम बात है, लेकिन कभी-कभी यह इतना बढ़ जाता है कि इसे सहन करना मुश्किल हो जाता है। पीरियड्स में दर्द होने पर अक्सर लोग सलाह देते हैं कि "पीरियड्स में तो दर्द होता ही है, सहना सीखो।" लेकिन सच तो यह है कि हर किसी को यह दर्द एक जैसा नहीं होता। ऐसे में अगर आपको भी ऐसा दर्द होता है जिसकी वजह से आपके रोजमर्रा के काम रुक रहे हैं, तो यह सिर्फ पीरियड्स का दर्द ही नहीं, बल्कि शरीर के अंदर किसी और समस्या का संकेत हो सकता है। इसलिए इसे चुपचाप सहकर अपनी सेहत से समझौता करने के बजाय यह समझना जरूरी है कि यह दर्द आखिर क्यों हो रहा है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इंस्टाग्राम पर drshaifali_gyne नाम के चैनल के माध्यम से Dr Shafali Dadhich Tungaria ने कुछ जरूरी जानकारी शेयर की है। आइए आज के लेख में जानते हैं कि पीरियड्स के असहनीय दर्द के पीछे की वजह क्या है और इससे राहत पाने के लिए क्या करना चाहिए।