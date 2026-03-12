Periods: क्यों 10 साल से छोटी लड़कियों को भी आ रहे हैं पीरियड्स? डॉ. ने बताई असली वजह

डॉ. शेफाली के अनुसार, अगर आप चाहते हैं कि आपकी बेटी को समय से पहले पीरियड्स न आएं, तो माता-पिता को कुछ बातों का खास ख्याल रखना चाहिए। सबसे पहले बच्चों के खाने-पीने की आदतों को सुधारें, उनकी डाइट में प्रोटीन वाली चीजें बढ़ाएं और उन्हें जंक फूड व कोल्ड ड्रिंक्स से पूरी तरह दूर रखें। इसके साथ ही, बच्चों का बाहर मैदान में खेलना और पसीना बहाना बहुत जरूरी है, क्योंकि शारीरिक मेहनत से उनके हार्मोन्स संतुलित रहते हैं। छोटी बच्चियों को खेल-खेल में भी मेकअप, लिपस्टिक या परफ्यूम जैसी केमिकल वाली चीजों का इस्तेमाल न करने दें।

इसके साथ ही ध्यान दें अगर 8 साल से कम उम्र में बच्ची के शरीर में कोई भी बदलाव (जैसे ब्रेस्ट का बढ़ना) नजर आए, तो इसे मामूली समझकर छोड़ें नहीं, बल्कि तुरंत किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह लें। याद रखें, सही समय पर सावधानी बरतकर और रहन-सहन में छोटे-छोटे बदलाव करके ही हम अपनी बच्चियों को स्वस्थ रख सकते हैं।