बनारस की बेटी बदल रही पीरियड्स को लेकर सोच, अबतक हजारों महिलाओं तक पहुंचा ‘पीरियड मंत्रा’

उन्होंने बताया कि गांव की महिलाएं पैड के साथ बहुत फ्रेंडली नहीं थीं। इसलिए उन्होंने सुई धागा की शुरुआत की, जिसके तहत वह गांव की महिलाओं को खुद का पैड बनाना सिखाती है। इसमें महिलाएं कॉटन के कपड़े के जरिए खुद का पैड बनाती हैं और उसे यूज भी करती हैं। उनकी इस मुहिम में हजारों की संख्या में महिलाएं और बेटियां शामिल हैं। स्वाति ने अब पैड एटीएम भी शुरू किया है, जो बेटियां और महिलाएं खुद के बने हुए पैड से सुरक्षित नहीं महसूस करती, वह महज 2 रुपये देकर के पैड एटीएम से पैड लेती हैं। बिक्री के बाद जो भी पैसे मिलते हैं उसके जरिए स्वाति एटीएम को फिर से भर देती हैं. स्वाति के मुताबिक दो लोगों से उन्होंने इस कारवां की शुरुआत की थी और आज उनके पास 70 से ज्यादा लोगों की टीम है। वह बनारस ही नहीं बल्कि भदोही और मिर्जापुर में भी महिलाओं के साथ जुड़कर उन्हें उनके हाइजीन के बारे में बताती हैं।