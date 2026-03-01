वाराणसी में पंडित धीरेंद्र शास्त्री का बड़ा बयान, अमेरिका की ब्लैकमेलिंग पर दिया करारा जवाब

काशी प्रवास के दौरान बागेश्वर धाम के प्रमुख पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने अमेरिका द्वारा भारत को ब्लैकमेल करने के विपक्ष के आरोपों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अमेरिका का जो शासक है, वह भ्रमित व्यक्ति की तरह व्यवहार करते है। उनके मुताबिक वह सुबह कुछ और कहते है और शाम को कुछ और, इसलिए ऐसे लोगों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि इस समय हमें यह सोचना चाहिए कि हमें क्या गलत नहीं करना है, न कि केवल यह कि हमें क्या करना है।