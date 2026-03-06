काशी में बोले केशव प्रसाद, राज्यसभा जाने का फैसला स्वयं नीतीश कुमार का, सीएम नाम पर साधी चुप्पी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के गाय को राज्य माता का दर्जा दिए जाने को लेकर लखनऊ कूच करने के सवाल पर केशव मौर्य ने कहा कि गौ माता की उत्तर प्रदेश में पहले से ही सुरक्षा हो रही है। गौ माता के अंदर करोड़ों देवी देवताओं का वास है और हम उनकी पूजा करते। शंकराचार्य को लखनऊ में परमिशन दिए जाने के सवाल पर कहा कि जिन्हें परमिशन लेना है वे जानें, जिन्हें परमिशन देना है वह जानें, हम कुछ नहीं जानते। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने गाय को राज्य माता का दर्जा देने के लिए प्रदेश सरकार को 40 दोनों का समय दिया था और वह समय समाप्त होने वाला है। इसको लेकर लेकर उन्होंने धर्म युद्ध का ऐलान किया है और लखनऊ कूच करने वाले हैं।