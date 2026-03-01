एक महीने के एकांतवास पर जा रहे पंडित धीरेंद्र शास्त्री, बद्रीनाथ के बर्फीले पहाड़ों पर करेंगे साधना

पंडित धीरेंद्र शास्त्री ने गो, गंगा और सनातन के मुद्दे पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि जो भी संत गो माता, गीता और सनातन धर्म की बात करते हैं, वे उनके साथ हैं। उन्होंने कहा कि शंकराचार्य ने गाय का मुद्दा उठाया है और देशभर में गो माता को लेकर अभियान चल रहा है। एक गोसेवक होने के नाते वे उनका नैतिक समर्थन करते हैं। हालांकि लखनऊ में होने वाली सभा के लिए उन्हें कोई निमंत्रण नहीं मिला है।