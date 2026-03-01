टी20 वर्ल्ड कप के दिन नहीं कटेगी बिजली, दर्शक उठाएंगे मैच का लुत्फ, जारी हुआ आदेश

आदेश की कॉपी
वाराणसी: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और 8 फरवरी को न्यूजीलैंड से मुकाबला होना है। इसको लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं, अब बिजली विभाग ने भी आदेश जारी कर बताया है कि इस दिन निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाएगी और मैच देखने के दौरान खलल नहीं पड़ेगा।
टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। लोगों को और फैंस को उम्मीद है कि एक बार फिर टी20 वर्ल्ड कप का खिताब भारत के नाम सजेगा और ट्रॉफी का ताज भारत के नाम साजेगा। इसको लेकर बिजली विभाग ने भी आदेश जारी किया है। मैच के दौरान निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी, जिससे फैंस को किसी तरह की परेशानी नहीं होगी।
पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के मुख्य अभियंता (तकनीकी) ने आदेश जारी करते हुए कहा है कि टी20 वर्ल्ड कप के फाइनल के दिन न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला होना है, ऐसे में निर्बाध बिजली आपूर्ति की जाएगी। अधिकारियों को निर्देशित करते हुए पत्र में कहा गया है कि ऐसा नहीं होने पर कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हो सकती है।
दरअसल, इस मैच का इंतजार पूरे भारत में क्रिकेट फैंस कर रहे हैं। लोगों को उम्मीद है कि न्यूजीलैंड को हराकर भारतीय टीम इतिहास रचेगी और छठवां वर्ल्ड कप भारत में आएगा। इसी कड़ी में लोगों के रंग में भंग ना पड़े इसको लेकर बिजली विभाग ने यह आदेश जारी किया है। बिजली विभाग के इस आदेश की कॉपी सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रही है।
