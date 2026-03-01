टी20 वर्ल्ड कप के दिन नहीं कटेगी बिजली, दर्शक उठाएंगे मैच का लुत्फ, जारी हुआ आदेश

वाराणसी: टी20 वर्ल्ड कप को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। भारतीय टीम फाइनल में पहुंच चुकी है और 8 फरवरी को न्यूजीलैंड से मुकाबला होना है। इसको लेकर फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। वहीं, अब बिजली विभाग ने भी आदेश जारी कर बताया है कि इस दिन निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाएगी और मैच देखने के दौरान खलल नहीं पड़ेगा।