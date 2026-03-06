शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया गंगा पूजन, शनिवार को शुरू करेंगे ‘गो-प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद‘ यात्रा, लखनऊ कूच का है प्लान

लखनऊ में प्रदर्शन के लिए परमिशन की बात पर शंकराचार्य ने कहा कि 21 फरवरी को ही हमने इसके लिए आवेदन कर दिया था और इंटरनेट पर वह प्रक्रिया में दिख रहा है। हमें उम्मीद है उस समय तक प्रोसेस पूरा हो जाएगा और परमिशन मिल जाएगी। शंकराचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ही है कि वह हमारा स्वागत करेंगे, तो उनकी मर्जी है तो हमें परमिशन मिल ही जाएगी। ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई स्वागत करता है और अपना घर का दरवाजा बंद कर ले।