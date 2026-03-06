6 मार्च 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

वाराणसी

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया गंगा पूजन, शनिवार को शुरू करेंगे ‘गो-प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद‘ यात्रा, लखनऊ कूच का है प्लान

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आज गंगा पूजन कर अपनी धर्म युद्ध यात्रा का शंखनाद कर दिया है। वह शनिवार की सुबह पूजा पाठ के बाद लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे...

2 min read
Google source verification

वाराणसी

image

Vijendra Mishra

Mar 06, 2026

गंगा पूजन करते शंकराचार्य

वाराणसी: शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर गंगा पूजन के बाद अपनी धर्म युद्ध यात्रा का शंखनाद कर दिया है। शनिवार को वह चिंतामणि गणेश मंदिर में पूजा-पथ और संकटमोचन मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद वह लखनऊ के लिए प्रस्थान कर जाएंगे। इस दौरान वह गाय को राज्य माता का दर्जा दिलवाने के लिए लखनऊ के कांसीराम उपवान में प्रदर्शन करेंगे।

शनिवार को करेंगे हनुमान चालीसा का पाठ

शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने शुक्रवार को छत्रपति शिवाजी महाराज के जयंती पर काशी के शंकराचार्य घाट पर गंगा पूजन कर अपनी ‘गो-प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद‘ यात्रा का शंखनाद कर दिया है। शनिवार को वह चिंतामणि गणेश मंदिर में दर्शन-पूजन करेंगे और संकट मोचन मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करने के बाद लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे।

शंकराचार्य ने बताया कि वह काशी से निकलकर जौनपुर, सुल्तानपुर और रायबरेली होते हुए लखनऊ पहुंचेंगे। इस दौरान कई स्थानों पर जनसभा भी की जाएगी। शंकराचार्य ने कहा कि जो सच्चा हिंदू होता है वह किसी भी हाल में गौ माता की हत्या को बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसीलिए छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती मनाते हुए शनिवार की सुबह हम लखनऊ के लिए प्रस्थान करेंगे।

परमिशन के लिए कर चुके हैं आवेदन

लखनऊ में प्रदर्शन के लिए परमिशन की बात पर शंकराचार्य ने कहा कि 21 फरवरी को ही हमने इसके लिए आवेदन कर दिया था और इंटरनेट पर वह प्रक्रिया में दिख रहा है। हमें उम्मीद है उस समय तक प्रोसेस पूरा हो जाएगा और परमिशन मिल जाएगी। शंकराचार्य ने कहा कि उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा ही है कि वह हमारा स्वागत करेंगे, तो उनकी मर्जी है तो हमें परमिशन मिल ही जाएगी। ऐसा कहीं नहीं होता कि कोई स्वागत करता है और अपना घर का दरवाजा बंद कर ले।

सभी शंकराचार्य का मिला समर्थन

उन्होंने कहा कि हम तो अपनी यात्रा लेकर निकल रहे हैं। परमिशन मिले चाहे ना मिले हम फिलहाल यह मां के चल रहे हैं कि हमें परमिशन दी जाएगी। शंकराचार्य ने कहा कि उनकी इस लड़ाई में जो लोग भी लखनऊ पहुंचकर उनका समर्थन करेंगे वे सभी लोग उनके साथ हैं। शंकराचार्य ने दावा किया है कि चारों पीठों के शंकराचार्य का उन्हें समर्थन मिला है और वह हमारे साथ जरूर खड़े होंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Mar 2026 06:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Varanasi / शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने किया गंगा पूजन, शनिवार को शुरू करेंगे ‘गो-प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध शंखनाद‘ यात्रा, लखनऊ कूच का है प्लान

बड़ी खबरें

View All

वाराणसी

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

काशी में बोले केशव प्रसाद, राज्यसभा जाने का फैसला स्वयं नीतीश कुमार का, सीएम नाम पर साधी चुप्पी

वाराणसी

सनातन की गूंज से पूरे विश्व में शांति का निकलेगा रास्ता, ट्रंप भरोसेमंद इंसान नहीं: धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री

वाराणसी

युवाओं में बढ़ रहा गठिया रोग का खतरा, आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज से आए चौकाने वाले आंकड़े

Arthritis and joint pain
वाराणसी

मार्च की शुरुआत में ही दिखने लगे गर्मी के तेवर, दिन में तेज धूप से बढ़ी तपिश

weather up today
वाराणसी

होली पर काशीवासियों के गिलास में छलका करोड़ों का जाम, बम-बम रहा शराब का कारोबार

वाराणसी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.