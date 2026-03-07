शंकराचार्य के मठ से हुआ शंखनाद, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने शुरू की ‘गो-प्रतिष्ठार्थ धर्म युद्ध’ यात्रा

शंकराचार्य ने बताया कि काशी से वह जौनपुर जाएंगे इसके बाद सुल्तानपुर, रायबरेली और उन्नाव होते हुए वह लखनऊ पहुंचेंगे। उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए किसी को निमंत्रण नहीं भेजा है, जो गाय को माता मानता है, वह स्वयं ही हमारे इस धर्म युद्ध में हमारा साथ देगा। उन्होंने कहा कि 11 मार्च को शंखनाद होगा और युद्ध प्रारंभ हो जाएगा। लोग चाहें तो हमारे ऊपर प्रहार कर सकते हैं, हम उसे झेलने की क्षमता रखते हैं, फिर उन्हें हमारा भी प्रहार झेलना होगा।