विश्वनाथ मंदिर में महिला श्रद्धालु होंगी खास, इस दिन मिलेगी वीआईपी दर्शन की सुविधा

विश्व भूषण मिश्रा ने बताया कि प्रत्येक दिन श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में प्रवेश के लिए काशी वासियों को सुबह 4 से 5 और शाम 4 से 5 तक का समय निर्धारित है। यह समय काशी वासियों के लिए आरक्षित रहेगा और अपने समय पर काशीवासी बाबा विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त पूरे दिन मंदिर के खुलने और मंदिर के बंद होने तक के बीच के समय में महिलाएं कभी भी आकर बाबा विश्वनाथ के सुगम दर्शन कर सकती हैं।