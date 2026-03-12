Best Foods for Eyes: नहीं लगाना चाहते मोटा चश्मा? तो आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए डाइट में शामिल करें ये 5 चीजें! 

Best Foods for Eyes: पहले के समय में जहां आंखों से जुड़ी परेशानियां अक्सर बढ़ती उम्र के साथ देखी जाती थीं, वहीं अब कम उम्र के युवाओं के साथ-साथ छोटे बच्चे भी इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। आज के इस डिजिटल दौर में हमारी आंखें सबसे ज्यादा थकती हैं, क्योंकि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक हमारा ज्यादातर समय स्मार्टफोन, लैपटॉप और टीवी की स्क्रीन के सामने ही बीतता है। नतीजा यह है कि छोटी उम्र में ही मोटा चश्मा लगना, आंखों में सूखापन (Dry Eyes), जलन और धुंधलापन दिखना अब एक आम समस्या बन चुकी है। हम में से ज्यादातर लोग शरीर के बाकी हिस्सों का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन आंखों को नजरअंदाज कर देते हैं।

आपको जानकर हैरानी होगी कि आयुर्वेद के अनुसार हमारे किचन में ही कुछ ऐसी चीजें मौजूद हैं, जिन्हें अगर आप रोजाना अपनी डाइट में शामिल करें, तो न सिर्फ आपकी आंखों का स्वास्थ्य बेहतर रहेगा बल्कि चश्मे जैसी परेशानियों से भी छुटकारा मिल सकता है। आइए आज के स्टोरी में विस्तार से जानते हैं कि घर की किन चीजों के सेवन करने से आंखों से जुड़ी इन परेशानियों को दूर किया जा सकता है।