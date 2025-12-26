Heart Attack आने से सालों पहले ही मिलेगा अलर्ट! साइंस ने खोजा इस बीमारी को पकड़ने का नया फॉर्मूला

सिर्फ SCORE2 मॉडल से रिस्क पहचानने की क्षमता एक तय स्तर तक ही रही। जब इसमें 11 क्लिनिकल बायोमार्कर जोड़े गए (जैसे cystatin C, Lp(a), CRP, vitamin D), तो पहचान थोड़ी और बेहतर हुई। शरीर में सूजन और मेटाबोलिज्म से जुड़े खास टेस्ट (metabolomics) जोड़ने से फायदा और बढ़ा। जेनेटिक रिस्क स्कोर (यानि जीन के आधार पर दिल की बीमारी का खतरा) जोड़ने से भविष्यवाणी और मजबूत हुई। जब इन तीनों बायोमार्कर, मेटाबोलोमिक्स और जेनेटिक्स को एक साथ जोड़ा गया, तो दिल की बीमारी के खतरे को पहचानने की क्षमता सबसे ज्यादा बेहतर हुई। इससे सही लोगों को “हाई रिस्क” कैटेगरी में डालना आसान हो गया।