Oral Cancer in India: 20 की उम्र में बढ़ रहा है ओरल कैंसर! मुंह के इन निशान को हल्के में ना लें, तुरंत जांच कराएं

सबसे बड़ा कारण है तंबाकू चाहे सिगरेट हो, बीड़ी, गुटखा, पान, खैनी या फ्लेवर्ड सुपारी। शराब के साथ तंबाकू लेने से खतरा और बढ़ जाता है। खासकर गुटखा और सुपारी जैसे सस्ते प्रोडक्ट लंबे समय तक गाल में रखे जाते हैं, जिससे मुंह की अंदरूनी त्वचा सीधे कैंसर पैदा करने वाले तत्वों के संपर्क में रहती है। इसके अलावा HPV संक्रमण (खासतौर पर HPV-16) अब युवाओं में गले के कैंसर का एक बड़ा कारण बन रहा है। खराब ओरल हाइजीन, लंबे समय तक ठीक न होने वाले मुंह के छाले और सफेद, लाल धब्बों को नजरअंदाज करना भी जोखिम बढ़ाता है।