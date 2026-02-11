Deshi Ghee Good and Bad For Health: क्या जरूरी है रोज एक चम्मच घी-फायदा कितना, जोखिम कितना?

देसी घी घर का बना होना चाहिए। बाज़ार में मिल रहे देसी घी की कीमत 300 रुपए किलो से लेकर 2 हज़ार रुपए किलो तक है। 300 रुपए में शुद्द देसी घी बेचना संभव नहीं है इसलिए शुद्दता पर सवाल बना रहता है। घी एक डेयरी प्रॉडक्ट है – इसकी एक्सपायरी डेट बढ़ाने के लिए इसे बहुत तेज गर्म करके साथ ही बहुत तेजी से ठंडा किया जाता है जिसे होमोजिनाइजेशन कहते हैं – इस प्रक्रिया में घी के अच्छे ओमेगा 3 फैटी एसिड नष्ट हो जाते हैं। घी लंबे समय तक टिके इसके लिए प्रिजरवेटिव का इस्तेमाल भी किया जाता है। ऐसे में घर का बना शुद्द देसी घी ही सुरक्षित माना जाता है।