Matar Cause Gas: क्या आपको भी मटर खाते ही गैस बनती है? ये 1 चीज मिलाकर खाएं, समस्या हमेशा के लिए खत्म!

Matar Cause Gas: मटर (Peas) दुनिया भर में बहुत पसंद की जाने वाली सब्जी है। स्वाद में मीठी, पकाने में आसान और पोषण से भरपूर। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जो दिल और पाचन से लेकर शरीर की ऊर्जा तक के लिए फायदेमंद हैं। लेकिन कई लोगों को मटर खाने के बाद गैस, पेट फूलना या भारीपन महसूस होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी हेल्दी चीज पेट में परेशानी क्यों करती है?