स्वास्थ्य

Matar Cause Gas: क्या आपको भी मटर खाते ही गैस बनती है? ये 1 चीज मिलाकर खाएं, समस्या हमेशा के लिए खत्म!

Matar Cause Gas: मटर खाने के बाद पेट फूलना या गैस क्यों बनती है? जानें इसके वैज्ञानिक कारण और गैस से राहत पाने के आसान घरेलू उपाय।

Feb 11, 2026

Matar Cause Gas

Matar Cause Gas (photo- gemini ai)

Matar Cause Gas: मटर (Peas) दुनिया भर में बहुत पसंद की जाने वाली सब्जी है। स्वाद में मीठी, पकाने में आसान और पोषण से भरपूर। इसमें प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और मिनरल्स अच्छी मात्रा में होते हैं, जो दिल और पाचन से लेकर शरीर की ऊर्जा तक के लिए फायदेमंद हैं। लेकिन कई लोगों को मटर खाने के बाद गैस, पेट फूलना या भारीपन महसूस होता है। ऐसे में सवाल उठता है कि इतनी हेल्दी चीज पेट में परेशानी क्यों करती है?

दरअसल, मटर में ऐसे कार्बोहाइड्रेट और फाइबर होते हैं जो छोटी आंत में पूरी तरह नहीं पचते। ये सीधे बड़ी आंत तक पहुंच जाते हैं, जहां मौजूद अच्छे बैक्टीरिया इन्हें तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया को फर्मेंटेशन कहते हैं। जब बैक्टीरिया इन्हें तोड़ते हैं तो गैस बनती है, जैसे हाइड्रोजन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। यही गैस पेट फूलने और डकार या गैस की समस्या का कारण बनती है।

मटर खाने से गैस क्यों बनती है?

खास तरह की शुगर (ओलिगोसैकराइड्स)- मटर दालों की फैमिली से आती है और इसमें रैफिनोज नाम की शुगर होती है। हमारे शरीर में इसे तोड़ने वाला एंजाइम नहीं होता, इसलिए यह सीधी बड़ी आंत में जाकर बैक्टीरिया द्वारा पचाई जाती है और गैस बनती है।

ज्यादा फाइबर- मटर में घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह का फाइबर होता है। फाइबर पाचन के लिए अच्छा है, लेकिन ज्यादा मात्रा में लेने पर गैस भी बढ़ा सकता है, खासकर अगर शरीर ज्यादा फाइबर का आदी न हो।

संवेदनशील पेट या IBS- जिन लोगों को इरिटेबल बॉवेल सिंड्रोम (IBS) या पेट ज्यादा संवेदनशील रहता है, उनके लिए मटर ज्यादा मात्रा में खाने से गैस और पेट दर्द बढ़ सकता है।

गैस से बचने या कम करने के आसान उपाय

थोड़ी मात्रा से शुरुआत करें - एक बार में ज्यादा मटर खाने के बजाय कम मात्रा लें, ताकि पेट धीरे-धीरे आदत डाल सके।

भिगोकर और अच्छी तरह पकाकर खाएं - सूखी मटर को पकाने से पहले भिगोने से गैस बनाने वाले तत्व कुछ कम हो जाते हैं। अच्छी तरह पकाने से पचना भी आसान हो जाता है।

पाचन में मदद करने वाले मसाले डालें - जीरा, सौंफ, अदरक, पुदीना जैसे मसाले गैस कम करने में मदद करते हैं।

खाने के बाद हल्की वॉक करें - थोड़ा चलना पाचन को तेज करता है और गैस बनने की समस्या कम करता है।

पानी जरूर पिएं - पर्याप्त पानी पीने से फाइबर बेहतर तरीके से पचता है।

11 Feb 2026 10:46 am

Matar Cause Gas: क्या आपको भी मटर खाते ही गैस बनती है? ये 1 चीज मिलाकर खाएं, समस्या हमेशा के लिए खत्म!

स्वास्थ्य

लाइफस्टाइल

