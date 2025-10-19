Gas Home Remedies: दिवाली के पकवान खाकर पेट हो गया भारी? अजवाइन का ये देसी नुस्खा कर सकता है कमाल

Gas Home Remedies (photo- gemini ai)
Gas Home Remedies: त्योहारों के मौसम में घर-घर में तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां और तली-भुनी चीजें बनती हैं। आम दिनों में जहां लोग अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, वहीं त्योहारों पर अक्सर यह सोचकर ज्यादा खा लेते हैं कि एक ही तो दिन है। लेकिन इसका असर पाचन तंत्र पर तुरंत दिखने लगता है। पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी और जलन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। अगर दिवाली के स्वादिष्ट व्यंजनों के बाद आप भी पेट की तकलीफ से परेशान हैं, तो अजवाइन आपके लिए सबसे आसान और असरदार उपाय साबित हो सकती है।
गैस और पेट फूलने की समस्या दूर करने के लिए अजवाइन का पानी बहुत फायदेमंद है। एक गिलास पानी में एक चम्मच अजवाइन डालकर 5–7 मिनट तक उबालें। जब पानी आधा रह जाए, तो इसे छानकर हल्का गर्म ही पीएं। यह पेट की गैस को बाहर निकालने में मदद करता है और एसिडिटी से भी राहत देता है।
अगर आप तैलीय या भारी भोजन के बाद गैस महसूस कर रहे हैं, तो एक चम्मच अजवाइन को हल्का भून लें और पीसकर पाउडर बना लें। इसका आधा चम्मच पानी के साथ लेने से तुरंत आराम मिलता है। यह तरीका गैस बनने की प्रक्रिया को रोकता है और पेट को हल्का महसूस कराता है।
अजवाइन को रातभर भिगोकर रखने और सुबह उसका पानी पीने से भी पेट की कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। इसके लिए एक चम्मच अजवाइन को डेढ़ गिलास पानी में डालकर रातभर रखें और सुबह इसे हल्का गर्म करके खाली पेट पी लें। यह तरीका पाचन तंत्र को मजबूत करता है और गैस बनने की समस्या से बचाता है।
सौंफ का पानी: एक चम्मच सौंफ को उबालकर उसका पानी पीने से गैस और पेट दर्द में राहत मिलती है। सौंफ में मौजूद पाचन तत्व पेट को शांत करते हैं।
अदरक: एक छोटा टुकड़ा अदरक चबाने से भी गैस और सूजन में कमी आती है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जो पेट को आराम पहुंचाते हैं।
हींग: एक चुटकी हींग गर्म पानी के साथ लेने पर गैस तुरंत निकल जाती है। लेकिन इसे ज्यादा मात्रा में न लें।
मेथी का पानी: मेथी के दानों को उबालकर उसका पानी पीने से पेट की जलन और भारीपन में राहत मिलती है।
नींबू पानी: हल्के गर्म पानी में नींबू निचोड़कर पीने से पाचन क्रिया बेहतर होती है और गैस की समस्या दूर रहती है।
त्योहारों में स्वाद का मजा लेते समय बस इतना ध्यान रखें कि भोजन संतुलित मात्रा में करें और अगर पेट की तकलीफ हो जाए तो ये देसी नुस्खे तुरंत राहत देंगे।
