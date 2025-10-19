Gas Home Remedies: दिवाली के पकवान खाकर पेट हो गया भारी? अजवाइन का ये देसी नुस्खा कर सकता है कमाल

Gas Home Remedies: त्योहारों के मौसम में घर-घर में तरह-तरह के पकवान, मिठाइयां और तली-भुनी चीजें बनती हैं। आम दिनों में जहां लोग अपनी डाइट का ध्यान रखते हैं, वहीं त्योहारों पर अक्सर यह सोचकर ज्यादा खा लेते हैं कि एक ही तो दिन है। लेकिन इसका असर पाचन तंत्र पर तुरंत दिखने लगता है। पेट में भारीपन, गैस, एसिडिटी और जलन जैसी समस्याएं आम हो जाती हैं। अगर दिवाली के स्वादिष्ट व्यंजनों के बाद आप भी पेट की तकलीफ से परेशान हैं, तो अजवाइन आपके लिए सबसे आसान और असरदार उपाय साबित हो सकती है।