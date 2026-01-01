क्या वाकई अब हम रोबोटिक हो चले हैं, रिश्तों में कम हो रही है प्यार की गर्माहट!

रिलेशनशिप काउंसलर डॉ. अनिल सेठी बताते हैं कि जिस तरह से यंगस्टर्स में अल्कोहोल का चलन बढ़ा है, उससे उनकी लाइफस्टाइल चेंज हुई है और वे अब अल्कोहोल कज्यूमिंग को स्ट्रेसबस्टर के तौर पर देखने लगे हैं। वे एक उदाहरण देते हुए कहते हैं कि पिछले हफ्ते ही मैंने ऐसे तीन यंगस्टर्स की काउंसलिंग की,जो अब लेट 30s में शादी कर रहे हैं और उनका ऑब्जेक्टिव अपनी वेल्थ को संभालने के लिए फैमिली क्रिएशन का है। डॉ. सेठी कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर में प्लेजर और रोमांस खूब रहा है और उन्हीं की देखादेखी हमारे यहां भी टीनएज में ही युवा इसमें शामिल हो रहे हैं। लिहाजा, मैं इसे दूसरे नजरिए से देखता हूं, मैं इसे एक तरह से एज शिफ्ट मानता हूं। आज यंगस्टर्स 15 की उम्र से ऐसी एक्विटीज में इन्वॉल्व हो जाते हैं, जो नब्बे के दशक में 22 से 25 के करीब होते थे। बतौर रिलेशनशिप काउंसलर मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि अब हमारी सोसाइटी में एक्स्ट्रा मैरिटेरियल अफेयर काफी बढ़ रहे हैं, ऐसा इसलिए भी है क्योंकि अब रिलेशनशिप को टैबू नहीं माना जाता। पार्टनर्स इसको गिल्ट के तौर पर भी नहीं देखते। ऐसे में कई बार दोनों पार्टनर्स अलग-अलग भी इन्वॉल्व हो जाते हैं।