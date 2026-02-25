 Dog Walking Job Income: जहां लोग ढूंढ रहे नौकरी, वहां ये शख्स कुत्ते घुमाकर हर महीने कमा रहा 4.5 लाख रुपये

Dog walking job income: आए दिन सोशल मीडिया पर कोई न कोई वीडियो वायरल होती रहती है, जिस पर इंटरनेट यूजर्स खूब प्यार भी दिखाते हैं। कभी-कभी ऐसी वीडियो लोगों के बीच चर्चा का विषय भी बन जाती हैं। हाल ही में एक वीडियो काफी वायरल हुआ, जिसमें एक लड़का अपनी जॉब से परेशान होकर नौकरी छोड़ने की बात कर रहा था और इंस्टाग्राम यूजर्स से पूछ रहा था कि कोई आरामदायक नौकरी हो तो बताएं। इस वीडियो के बाद लोगों ने मजाकिया अंदाज में उसे कुत्ता टहलाने की नौकरी करने की सलाह दी, जिसे पैसे कमाने के साथ-साथ सुकून भरी नौकरी माना गया। इसी कमेंट के बाद रिसर्च करने पर हमारे हाथ कुछ महीनों पहले की एक और वायरल वीडियो लगी। उसमें एक लड़का अपने एमबीए ग्रैजुएट भाई से भी ज्यादा महीने कमाने का दावा कर रहा था। आइए जानते हैं पूरा मामला।