Khatu Shyam Viral Video: ये है असली श्याम भक्त, मीलों सफर तय कर चौखट तक पहुंचा.. आगे की कहानी दिल को झकझोर देगी!

लंबी दूरी और तपती सड़क के कारण एक वक्त ऐसा आया जब डोगेश भाई के पैरों ने जवाब देना शुरू कर दिया। चलते-चलते पैरों में गहरे छाले पड़ गए और वह लड़खड़ाने लगा। यह देखकर भक्तों का दिल भर आया। तुरंत पैरों में दवा लगाई गई और पट्टियां बांधी गईं। भक्तों ने सोचा कि शायद अब यह बेजुबान आगे नहीं चल पाएगा, लेकिन जैसे ही पट्टी बंधी, डोगेश भाई फिर से खड़े हुए और बाबा श्याम के जयकारों के बीच फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़े। लोगों का कहना है कि यह कोई आम कुत्ता नहीं है, बल्कि इसके ऊपर बाबा श्याम की कोई विशेष कृपा है, तभी तो एक बेजुबान इतनी लंबी यात्रा इतनी खुशी-खुशी पूरी कर पाया।