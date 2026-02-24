Pet Dog Lick : पालतू डॉग के चाटने से भयंकर इंफेक्शन! 24 घंटे में काटने पड़े महिला के दोनों हाथ-पैर, ये गलती आप भी ना करें

Pet Dog Lick Turns Deadly : एक गलती इंसान की जान तक ले सकती है। मंजीत संघा नाम की एक महिला ने भी अपने पालतू कुत्ते के साथ ऐसा कुछ किया जिसके बाद 24 घंटे के भीतर महिला के दोनों हाथ और दोनों पैरों को काटना पड़ा। महिला का कार्डियक अरेस्ट का शिकार हुई, कोमा में रही। आखिर कुत्ता का चाटना महिला के लिए कैसे जानलेवा बन गया। अगर आप भी पालतू कुत्ता रखे हैं तो आपको कौन-सी गलती से बचना चाहिए। हम डॉ. हिमांशु गुप्ता (सीनियर फिजिशियन) से समझेंगे।