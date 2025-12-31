31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Welcome 2026: शब्द नहीं मिल रहे? 2026 का स्वागत करें इन परफेक्ट मैसेज के साथ, पाएं 30 रेडी-टू-सेंड शुभकामनाएं

Happy New Year Wishes in Hindi: नया साल 2026 के इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को खूबसूरत शब्दों में शुभकामनाएं भेजकर साल की शुरुआत करें, ताकि रिश्तों में प्यार, अपनापन और सकारात्मकता और भी गहराई से जुड़ जाए और पूरा साल खुशियों से भरा रहे।

4 min read
Google source verification

भारत

image

MEGHA ROY

Dec 31, 2025

Welcome 2026, Welcome New Year 2026, Welcome 2026 messages, Welcome 2026 wishes,

Welcome 2026 quotes|फोटो सोर्स – Gemini@Ai

Happy New Year Wishesin Hindi: नया साल 2026 नई उम्मीदों, नए सपनों और नई शुरुआत का संदेश लेकर आया है।इस खास मौके पर अपने प्रियजनों को खूबसूरत शब्दों में शुभकामनाएं भेजकर साल की शुरुआत करें, ताकि रिश्तों में प्यार, अपनापन और सकारात्मकता और भी गहराई से जुड़ जाए।आइए, मुस्कान, विश्वास और अच्छे विचारों के साथ 2026 का दिल से स्वागत करें और हर दिन को खास बनाएं।

Happy New Year Wishes: नव वर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं

धन-दौलत तो सब मांगते हैं, मैं भगवान से अपने परिवार के लिए बस 'सुकून' और 'सेहत' मांगता हूं। शुभ नव वर्ष

बड़े-बुजुर्गों का हाथ हो, अपनों का साथ हो, और खुशियों की बरसात हो। 2026 आप सबके लिए मंगलमय हो

नया साल आएगा, नया साल जाएगा, पर अपना भाईचारा हमेशा 'सिस्टम' हिलाएगा। हैप्पी न्यू ईयर भाई

2025 में जो कांड किए सो किए, 2026 में नए कांड करने के लिए तैयार हो जा। नया साल मुबारक

नया साल तो आता-जाता रहेगा, पर मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह 'परमानेंट' है। हैप्पी न्यू ईयर

365 दिन, 52 हफ्ते और 12 महीने… मुझे बस हर पल तुम्हारा साथ चाहिए। हैप्पी 2026

भगवान करे ये नया साल आपके घर में ढेर सारी सुख-समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। सादर प्रणाम और नव वर्ष की शुभकामनाएं

नया साल आपके और आपके बच्चों के लिए बहुत सारी कामयाबी लेकर आए। आप सदा मुस्कुराते रहें

इस साल अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना है, दुनिया क्या कहती है उससे हमें क्या लेना-देना। Happy New Year

बीते साल की कड़वाहट को भूलकर, आइए नए साल की शुरुआत एक नई उम्मीद के साथ करें। नव वर्ष की मंगलकामनाएं।

दोस्तों के लिए नए साल 2026 की शानदार शुभकामनाएं

  • नए साल में हर दिन तुम्हारी जिंदगी में खुशियां और सफलता का सूरज चमके, यही मेरी दुआ है। हैप्पी न्यू ईयर, दोस्त!"
  • "तेरे साथ बिताए हर पल की यादें सबसे खास हैं। नए साल में नई उम्मीदों और खुशी की शुरुआत हो। हैप्पी न्यू ईयर!"
  • "नए साल में तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हों और तुम हर दिन हंसी से लवरेज रहो। मेरे सबसे प्यारे दोस्त को ढेर सारी शुभकामनाएं!"
  • "तुम जैसे दोस्त के साथ हर साल शानदार होता है, तो इस नए साल में भी यही ख्याल रखें, और सफलता की नई ऊंचाइयां छुएं। हैप्पी न्यू ईयर!"
  • "नए साल का हर पल तुझसे जुड़ी खुशियां लाए, तेरा दिल हमेशा मुस्कुराता रहे, और हर मुश्किल आसान हो। ढेर सारी शुभकामनाएं, दोस्त!"

WhatsApp Status के लिए New Year 2026 Wishes in Hindi

  • पुराना साल बीत गया, नए सपनों ने दस्तक दी… नए साल में खुशियां ही खुशियां हों। हैप्पी न्यू ईयर
  • नया साल, नई शुरुआत, नई उम्मीदें और ढेर सारी मुस्कानHappy New Year
  • जो बीत गया उसे भूलकर, जो आने वाला है उसे दिल से अपनाएं… हैप्पी न्यू ईयर 2026
  • नए साल की सुबह नई रोशनी लाए,हर दिन खुशियों से जगमगाएHappy New Year 2026
  • एक और साल, एक और मौका खुद को बेहतर बनाने का…स्वागत है नए साल कानए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

फैमिली और रिश्तेदारों के लिए न्यू ईयर विशेज

  • नया साल आपके घर खुशियों की सौगात लाए,परिवार में प्यार, शांति और अपनापन हमेशा बना रहे।नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!नया साल आपके घर खुशियों की सौगात लाए,परिवार में प्यार, शांति और अपनापन हमेशा बना रहे।नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं!
  • इस नए साल में परिवार का साथ और रिश्तों की मिठासहर दिन आपकी जिंदगी को और खूबसूरत बनाए।हैप्पी न्यू ईयर!
  • नया साल आपके परिवार के लिए स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आए,हर रिश्ता और मजबूत हो यही दुआ है।
  • परिवार और रिश्तेदारों के साथ हर पल मुस्कान भरा रहे,नया साल नई खुशियां और नई उम्मीदें लेकर आए।नववर्ष की शुभकामनाएं!
  • इस नए साल में अपनों का प्यार यूं ही बना रहे,घर आंगन हमेशा खुशियों से महकता रहे।नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं!

New Year 2026 Quotes: बेहतरीन कोट्स

  • नया साल सिर्फ तारीख नहीं, नई शुरुआत का नाम है।
  • जो बीत गया उसे सीख बना लो, और जो आने वाला है उसे उम्मीद।
  • नया साल वही है जो दिल में नई रोशनी जगा दे।
  • हर नया साल खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का मौका देता है।
  • नए साल में सपनों को हौसलों का साथ मिले, बस यही काफी है।
  • पुराने साल की गलतियों को अलविदा, नए साल की उम्मीदों को सलाम।

ये भी पढ़ें

Alvida 2025: लो साथ छोड़ने लगा आखिर ये साल भी… कुछ ऐसी शायरी से दें 2025 को विदाई
लाइफस्टाइल
Goodbye 2025 Status, Alvida 2025, Bye Bye 2025 messages,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Happy New Year

Published on:

31 Dec 2025 04:55 pm

Hindi News / Lifestyle News / Welcome 2026: शब्द नहीं मिल रहे? 2026 का स्वागत करें इन परफेक्ट मैसेज के साथ, पाएं 30 रेडी-टू-सेंड शुभकामनाएं

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

न्यू ईयर पार्टी के बाद डिटॉक्स टाइम,2026 में ट्राय करें ये 6 सिंपल ड्रिंक्स

Bloating relief detox drink, Metabolism boosting detox, Clean eating reset 2026,
लाइफस्टाइल

New Year 2026 Trend : “शराब नहीं, दूध पियो”, नशे से नहीं, नई सोच से शुरू हो रहा 2026, शरीर से जेब तक पर होगा असर

new year trends 2026, New Year 2026 Trend, sharab nahi doodh piyo in Jaipur,
लाइफस्टाइल

आपकी पर्सनैलिटी बोलेगी आंखों से, ट्राय करें ये 5 एक्सप्रेसिव आईशैडो ट्रेंड्स

Eye Makeup Trends 2026, New Year Party Eye Makeup, New year 2026 eye makeup
लाइफस्टाइल

अंक ज्योतिष से जानें, अगले साल जन्म लेने वाले बच्चों की पर्सनैलिटी में क्या होगा खास

Numerology predictions 2026, 2026 Vedic astrology predictions, Baby Born in 2026 Personality
लाइफस्टाइल

किडनी को रखना है फिट? सर्दियों में जरूर खाएं ये 5 चीजें

kidney detox foods, food good for kidney health, food good for kidney patients.
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.