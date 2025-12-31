Alvida 2025: लो साथ छोड़ने लगा आखिर ये साल भी… कुछ ऐसी शायरी से दें 2025 को विदाई

Alvida 2025: साल 2025 अब यादों के पन्नों में सिमटने जा रहा है। कुछ सपने पूरे हुए, कुछ अधूरे रह गए और कुछ लम्हें ऐसे थे जो हमेशा दिल के करीब रहेंगे। वक्त की रफ्तार के आगे सब ठहर सा गया और अब वो पल आ गया है जब “लो साथ छोड़ने लगा आखिर ये साल भी…” (Bye Bye 2025)जैसे अशआर खुद-ब-खुद जुबां पर आ जाते हैं। आइए, शायरी के इन एहसासों के साथ 2025 को एक भावुक अलविदा कहें और नए साल का स्वागत उम्मीदों के साथ करें।