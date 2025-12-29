Snowfall Destination: New Year 2026 घूमने का प्लान? भारत की ये 8 बर्फीली जगहें बना देंगी साल की शुरुआत खास

Snowfall Destination: नए साल 2026 की शुरुआत अगर ठंडी हवाओं, सफेद बर्फ और पहाड़ों की शांति के साथ करना चाहते हैं, तो यह वक्त परफेक्ट ट्रैवल प्लान बनाने का है। नए साल पर भीड़-भाड़ वाली पार्टियों से हटकर बर्फीली वादियों में घूमना न सिर्फ सुकून देता है, बल्कि यादों को भी खास बना देता है। भारत में ऐसी कई जगहें हैं जहां सर्दियों में स्नोफॉल का जादू देखने को मिलता है। अगर आप भी 2026 की शुरुआत कुछ अलग और यादगार करना चाहते हैं, तो भारत की ये 8 बर्फीली डेस्टिनेशन आपके न्यू ईयर ट्रिप को खास बना सकती हैं।