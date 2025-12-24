Winter Honeymoon Destinations: हनीमून हो या फैमिली ट्रिप, दिसंबर में बर्फबारी के लिए भारत की बेस्ट जगह

Top snowfall destination places in India/ (फोटो सोर्स- Freepik)
Winter Honeymoon Destinations: भारत में दिसंबर का महीना आते ही उत्तर और उत्तर-पूर्व के पहाड़ी इलाके किसी जन्नत से कम नहीं लगते हैं। वहीं अगर आप भी इस साल अपनी सर्दियों की छुट्टियों को मेमोरेबल बनाना चाहते हैं और 'स्नोफॉल' का असली मजा लेना चाहते हैं, तो हम आपको यहां भारत के बेस्ट डेस्टिनेशन्स की जानकारी दे रहे हैं। एडवेंचर लवर्स के लिए स्कीइंग हो या सुकून चाहने वालों के लिए शांत वादियां, इन जगहों पर आपको वो सब मिलेगा जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं।
उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित औली को भारत की 'स्कीइंग राजधानी' कहा जाता है। दिसंबर के आते ही यहां की ढलान बर्फ से पूरी तरह ढक जाती हैं। यह जगह 8,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जो कि ओक के घने जंगलों और नंदा देवी जैसे ऊंचे शिखरों से घिरी हुई है। यहां आप एशिया की सबसे लंबी केबल कार का मजा ले सकते हैं, जहां से बर्फीली चोटियां बहुत ही सुन्दर दिखाई देती है।
दिसंबर के महीने में मनाली में लगातार बर्फबारी होती रहती है, जो पुराने मनाली और सोलांग वैली को किसी मूवी के सीन जैसा बना देती है। आप यहां स्कीइंग, स्नोबोर्डिंग और स्नोमोबाइल राइड जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स का मजा ले सकते हैं। इसके अलावा, बर्फ से ढके सेब के बाग और ब्यास नदी का नजारा बहुत सुंदर लगता है।
कश्मीर का गुलमर्ग दिसंबर में किसी जादुई दुनिया जैसा दिखता है। यहां की 'गोंडोला राइड' दुनिया की सबसे ऊंची केबल कार सवारी में से एक है, जो पर्यटकों(tourists) को 14,000 फीट की ऊंचाई तक ले जाती है। भारी बर्फबारी और चीड़ के पेड़ों पर जमी सफेद बर्फ की चादर गुलमर्ग को एक 'अल्पाइन फंतासी' जैसा लुक देती है।
उत्तर-पूर्व भारत में बर्फबारी देखनी हो तो तवांग से बेहतर कुछ भी नहीं है। 10,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह शहर अपने ऐतिहासिक 17वीं शताब्दी के तवांग मठ के लिए फेमस है। यह एशिया का दूसरी सबसे बड़ा मठ है। दिसंबर के समय यहां बहुत तेज ठंड पढ़ने के साथ बर्फ भी गिरती है। गिरती बर्फ से ढका 'सेला पास' और यहां की जमी हुई झीलें पर्यटकों को बहुत रोमांचकारी महसूस कराती है।
अगर आप भीड़भाड़ से दूर एक शांत बर्फबारी वाली जगह जाना चाहते हैं, तो पहलगाम आपके लिए एकदम परफेक्ट जगह है। लिद्दर घाटी में बसा यह शहर दिसंबर के महिने में शांत और बहुत खूबसूरत हो जाता है। यहां की अरु वैली और बेताब वैली भी बहुत सुंदर है। पहलगाम की असली खूबसूरती इसके सरल और तनावमुक्त पर्यावरण में है। जब सब कुछ धीमा हो जाता है, और आप यहां वास्तव में सर्दियों का मजा ले सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य