Top 10 Coldest Places in India: भारत के 10 सबसे ठंडे शहर, जहां हर सांस के साथ महसूस होती है बर्फ की ठिठुरन

Top 10 Coldest Places in India: भारत अपने अलग-अलग मौसम और खूबसूरत जगहों के लिए मशहूर है।लेकिन कुछ जगहें इतनी ठंडी हैं कि ठंड हड्डियों तक चली जाती है।बर्फ से ढकी घाटियां, जमा देने वाली हवाएं और शून्य से नीचे तापमान।ये जगहें भारत के सबसे ठंडे शहर हैं।सर्दियों में यहां जीवन जैसे रुक जाता है।चलिए जानते हैं भारत के 10 सबसे ठंडे शहरों के बारे में।यहांं हर सांस के साथ बर्फ की ठंड महसूस होती है।