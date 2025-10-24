Winter Vegetables Eating Benefits: मेथी से लेकर मूली तक, जानिए सर्दियों की 7 फायदेमंद सब्जियों के लाभ

हालांकि मशरूम वनस्पति की श्रेणी में पूरी तरह नहीं आते, लेकिन सर्दियों में इनका उपयोग खूब होता है। ये ठंडे मौसम में अच्छी तरह पनपते हैं और व्यंजनों में स्वाद बढ़ा देते हैं। मशरूम विटामिन D का एक प्राकृतिक स्रोत हैं, जो सर्दियों में सूर्य की कमी को पूरा करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इनमें मौजूद बीटा-ग्लूकान इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और संक्रमणों से बचाव करते हैं। इसके अलावा, मशरूम में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को फ्री रैडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं।