Winter Vegetables Eating Benefits: मेथी से लेकर मूली तक, जानिए सर्दियों की 7 फायदेमंद सब्जियों के लाभ

Best winter vegetables for health|फोटो सोर्स – Freepik
Winter Vegetables Eating Benefits: सर्दी के मौसम में ताजगी और सेहत के लिए कई पौष्टिक सब्जियां उपलब्ध होती हैं, जिनका सेवन न केवल स्वादिष्ट होता है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य के लिए भी बेहद लाभकारी है। इस मौसम में ताजे मौसम के सब्जियों से शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं, जो हमारी इम्युनिटी को मजबूत करने के साथ-साथ शरीर को अंदर से गर्म रखते हैं।
सर्दियों की सबसे आम और लोकप्रिय सब्जियों में से एक है मूली। चाहे सलाद में हो या परांठे, सूप या सब्जी में मूली हर रूप में स्वादिष्ट लगती है। यह शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है और लिवर को साफ रखती है। मूली में भरपूर मात्रा में विटामिन C पाया जाता है, जो त्वचा में कोलेजन बनने में मदद करता है और इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाता है ताकि शरीर संक्रमणों से लड़ सके।
मेथी के पत्तों का स्वाद हल्का कड़वा जरूर होता है, लेकिन इसके सेहत लाभ अनगिनत हैं। यह आयरन से भरपूर होती है, जिससे एनीमिया या खून की कमी की समस्या वाले लोगों को ख़ास फायदा मिलता है। इसमें मौजूद सूजन-रोधी गुण पाचन को दुरुस्त रखते हैं और पेट फूलने जैसी दिक्कतें कम करते हैं। साथ ही, मेथी ब्लड शुगर को नियंत्रित करने में मदद करती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों के लिए यह बहुत लाभदायक है।
गाजर सर्दियों की पहचान मानी जाती है। चाहे इसे सूप, सलाद या प्रसिद्ध गाजर का हलवा के रूप में खाया जाए, इसका स्वाद और रंग दोनों ही मन मोह लेते हैं। गाजर में बीटा-कैरोटीन पाया जाता है, जिसे शरीर विटामिन A में बदलता है यह आंखों की रोशनी और त्वचा के लिए बेहद फायदेमंद है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स त्वचा को झुर्रियों और प्रदूषण से होने वाले नुकसान से बचाते हैं। साथ ही, इसका विटामिन C शरीर को सर्दी-जुकाम जैसी परेशानियों से बचाने में मदद करता है।
शलगम भले ही कुछ लोगों की पसंदीदा सब्जी न हो, लेकिन इसके फायदे जानकर आप इसे जरूर खाना शुरू कर देंगे। यह फाइबर से भरपूर होती है, जिससे पाचन सुधरता है और कब्ज की समस्या नहीं होती। इसमें सूजन कम करने वाले गुण पाए जाते हैं, जो गठिया जैसी समस्याओं में राहत देते हैं। शलगम में मौजूद ग्लूकोसिनोलेट्स कोलेस्ट्रॉल को कम करने और दिल को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं।
सर्दियों की हरी-भरी सब्जियों में सबसे लोकप्रिय है पालक। यह आयरन और फोलेट से भरपूर होती है, जो खून की मात्रा बढ़ाने और ऊर्जा बनाए रखने में मदद करती है। पालक में विटामिन A, C और K की भरपूर मात्रा होती है जो इम्यूनिटी बढ़ाने, हड्डियों को मजबूत करने और शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक हैं। चाहे इसे सूप में डालें या साग के रूप में, पालक हर रूप में पौष्टिक है।
बथुआ एक पारंपरिक देसी साग है, जो सर्दियों में ही मिलता है। इसका स्वाद हल्का मिट्टी जैसा होता है, लेकिन इसके फायदों की तुलना किसी और सब्जी से नहीं की जा सकती। यह शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करता है, खासतौर पर लिवर और किडनी के लिए यह बहुत उपयोगी है। बथुआ में प्रोटीन और फाइबर दोनों प्रचुर मात्रा में होते हैं, जिससे पाचन सुधरता है और मेटाबॉलिज्म सक्रिय रहता है। कम कैलोरी वाला होने के कारण यह वजन घटाने वालों के लिए भी बढ़िया विकल्प है।
उत्तर भारत में सर्दियों का जिक्र हो और सरसों का साग की बात न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसकी तीखी खुशबू और स्वाद इसे खास बनाते हैं। सरसों के पत्ते कैल्शियम से भरपूर होते हैं, जिससे हड्डियाँ और दांत मजबूत बनते हैं। साथ ही, इसमें विटामिन C और ओमेगा-3 फैटी एसिड्स पाए जाते हैं, जो दिल को स्वस्थ रखते हैं और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद करते हैं।
हालांकि मशरूम वनस्पति की श्रेणी में पूरी तरह नहीं आते, लेकिन सर्दियों में इनका उपयोग खूब होता है। ये ठंडे मौसम में अच्छी तरह पनपते हैं और व्यंजनों में स्वाद बढ़ा देते हैं। मशरूम विटामिन D का एक प्राकृतिक स्रोत हैं, जो सर्दियों में सूर्य की कमी को पूरा करते हैं और हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। इनमें मौजूद बीटा-ग्लूकान इम्यून सिस्टम को मजबूत करते हैं और संक्रमणों से बचाव करते हैं। इसके अलावा, मशरूम में मौजूद एंटीऑक्सिडेंट्स शरीर को फ्री रैडिकल्स से होने वाले नुकसान से भी बचाते हैं।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य