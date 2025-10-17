Patrika LogoSwitch to English

Winter Juice For BP: सर्दियों में ब्लड प्रेशर को रख सकते हैं संतुलित, घर पर बनाएं इन 2 सब्जियों का जूस

Winter Juice For BP: सर्दियों का मौसम दस्तूर दे चुका है। ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिल की समस्याओं के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय पर ध्यान न देने पर हार्ट प्रॉब्लम या स्ट्रोक का कारण बन सकती है।

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 17, 2025

Healthy juice for controlling blood pressure|फोटो सोर्स – Patrika .com

Winter Juice For BP: सर्दियों का मौसम दस्तूर दे चुका है। ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिल की समस्याओं के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय पर ध्यान न देने पर हार्ट प्रॉब्लम या स्ट्रोक का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में अपने डाइट और लाइफस्टाइल को बैलेंस में रखना क्यों जरूरी है। सर्दियों में कई ऐसी सब्जियां मिलती हैं जिनका जूस फायदेमंद होता है, जैसे कि चुकंदर और पालक का जूस ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है। आइए जानते हैं चुकंदर और पालक के जूस के फायदे और इसे पीने के सही तरीके।

ये दो सब्जियों का जूस फायदेमंद है

पालक

पालक में पोटैशियम, मैग्नीशियम और फोलेट जैसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करते हैं। पोटैशियम शरीर में सोडियम का बैलेंस बनाता है, जो बीपी को स्थिर रखने में मदद करता है।

चुकंदर

चुकंदर में नाइट्रेट्स प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, जो शरीर में जाकर नाइट्रिक ऑक्साइड में बदल जाते हैं। यह तत्व रक्त धमनियों को रिलैक्स करता है, जिससे ब्लड फ्लो बेहतर होता है और बीपी नैचुरली नीचे आता है। इसके अलावा, चुकंदर आयरन से भरपूर होता है, जिससे खून की गुणवत्ता भी सुधरती है।

घर पर ऐसे बनाएं चुकंदर-पालक का जूस


चुकंदर और पालक को अच्छे से धोकर चुकंदर को छील लें और छोटे टुकड़ों में काट लें। फिर मिक्सर में चुकंदर, पालक, अदरक और थोड़ा पानी डालकर अच्छी तरह ब्लेंड करें। मिश्रण को छलनी से छानकर उसमें नींबू का रस और थोड़ा नमक मिलाएं। यह ताजगी भरा और पौष्टिक जूस सुबह खाली पेट पीना सबसे फायदेमंद होता है।

कुछ जरूरी टिप्स

  • यह जूस हफ्ते में 3–4 बार लेना पर्याप्त है।
  • ज्यादा मात्रा में चुकंदर लेने से पेशाब का रंग हल्का गुलाबी हो सकता है, जो सामान्य है।
  • किडनी स्टोन की समस्या है तो पालक की मात्रा सीमित रखें, क्योंकि इसमें ऑक्सलेट्स पाए जाते हैं।

