Winter Juice For BP: सर्दियों में ब्लड प्रेशर को रख सकते हैं संतुलित, घर पर बनाएं इन 2 सब्जियों का जूस

Winter Juice For BP: सर्दियों का मौसम दस्तूर दे चुका है। ऐसे में हाई ब्लड प्रेशर जैसी दिल की समस्याओं के लिए सतर्क रहना बेहद जरूरी है, क्योंकि समय पर ध्यान न देने पर हार्ट प्रॉब्लम या स्ट्रोक का कारण बन सकती है। आइए जानते हैं कि सर्दियों के मौसम में अपने डाइट और लाइफस्टाइल को बैलेंस में रखना क्यों जरूरी है। सर्दियों में कई ऐसी सब्जियां मिलती हैं जिनका जूस फायदेमंद होता है, जैसे कि चुकंदर और पालक का जूस ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करने में मददगार हो सकता है। आइए जानते हैं चुकंदर और पालक के जूस के फायदे और इसे पीने के सही तरीके।