Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लाइफस्टाइल

Fruits Not to Eat in Winter: सर्दी में कौन से फल नहीं खाने चाहिए और क्यों?

Fruits Not to Eat in Winter: मौसम के अनुसार फलों का चयन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ फल सर्दी के मौसम में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।

2 min read

भारत

image

MEGHA ROY

Oct 15, 2025

fruits not to eat in winter, Health tips , winter care tips ,

Which fruits are bad in winte|फोटो सोर्स – Freepik

Fruits Not to Eat in Winter: सर्दियों का मौसम स्वादिष्ट और पोषण से भरपूर फलों का मौसम होता है, लेकिन कुछ ऐसे फल होते हैं जिन्हें सर्दी में खाना नुकसानदायक हो सकता है। मौसम के अनुसार फलों का चयन हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कुछ फल सर्दी के मौसम में हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं या पाचन संबंधी समस्याएं पैदा कर सकते हैं।इस लेख में हम जानेंगे कि सर्दियों में कौन-कौन से फल नहीं खाने चाहिए और इसके पीछे क्या कारण होते हैं।

खीरा और तरबूज

ये दोनों फल गर्मियों में शरीर को ठंडा रखने के लिए बहुत फायदेमंद माने जाते हैं, लेकिन सर्दियों में यही ठंडक आपके लिए मुसीबत बन सकती है। खीरा और तरबूज का सेवन करने से शरीर में ठंडक बढ़ती है, जिससे खांसी-जुकाम की संभावना भी बढ़ जाती है। सर्द मौसम में इनका सेवन टालना ही समझदारी है।

नारियल पानी


नारियल पानी सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है, लेकिन सर्दियों में इसकी अधिकता नुकसानदायक हो सकती है। इसका ठंडा प्रभाव शरीर में कफ बढ़ा सकता है, जिससे खांसी और सीने में जकड़न हो सकती है। अगर आपको बार-बार सर्दी लग जाती है, तो सर्दियों में नारियल पानी का सेवन सीमित रखें।

अंगूर


अंगूर स्वाद में तो ज़रूर लाजवाब होते हैं, लेकिन सर्दियों में इनका अत्यधिक सेवन आपको नुकसान पहुंचा सकता है। अगर आप पहले से ही सर्दी या खांसी से जूझ रहे हैं, तो अंगूर आपकी परेशानी को बढ़ा सकते हैं। इनका ठंडा स्वभाव कफ को बढ़ाता है, जिससे गले में खराश और जुकाम की स्थिति और बिगड़ सकती है।

स्ट्रॉबेरी


स्ट्रॉबेरी देखने में जितनी आकर्षक होती है, सर्दियों में उतनी ही हानिकारक साबित हो सकती है। इसका कूलिंग नेचर आपके शरीर में बलगम (कंजेशन) बढ़ा सकता है। अगर आपको एलर्जी, खांसी या गले में जलन की समस्या है, तो स्ट्रॉबेरी से दूरी बनाना ही बेहतर होगा।

एवोकाडो


एवोकाडो हेल्दी फैट्स का अच्छा स्रोत है और वजन घटाने से लेकर स्किन हेल्थ तक कई फायदे देता है। लेकिन सर्दियों में इसका सेवन सभी के लिए उपयुक्त नहीं है। इसमें मौजूद हिस्टामाइन कुछ लोगों में एलर्जी और कफ की समस्या बढ़ा सकता है। यह छाती में जमाव और संक्रमण का कारण बन सकता है। इसलिए सर्दियों में एवोकाडो से दूरी बनाए रखना बेहतर होगा।

ये भी पढ़ें

Radish Benefits: सर्दियों में मूली खाना क्यों है फायदेमंद? जानिए सेहत से लेकर सौंदर्य तक के लाभ
लाइफस्टाइल
Radish,Radish Eating Benefits In hindi,Mooli khane ke Fayde,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

15 Oct 2025 01:27 pm

Hindi News / Lifestyle News / Fruits Not to Eat in Winter: सर्दी में कौन से फल नहीं खाने चाहिए और क्यों?

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

Control Blood Sugar Naturally : सिर्फ 1 खाने की ट्रिक से ब्लड शुगर हो सकता है कंट्रोल फ्रेंच साइंटिस्ट का दावा

Control Blood Sugar Naturally
लाइफस्टाइल

Best Dinner Time for Weight loss : फैट बर्न करने के लिए डिनर का सही समय क्या है

Best Dinner Timing for Fat Loss
लाइफस्टाइल

Leg Cramps In Night: रात में पैर अकड़ जाता है, दर्द बहुत होता है… जानिए इसके पीछे का कारण और इलाज

leg cramps in night in hindi, Leg cramps at night, Night leg cramps causes,
लाइफस्टाइल

Drinks to Prevent Artery Blockage : हार्ट की नसों में ब्लॉकेज को खोल सकते हैं रोजाना पीने वाले ये 4 पेय

Drinks to Prevent Artery Blockage
स्वास्थ्य

Curd In Winter: सर्दियों में भी खाया जा सकता है दही? जानिए इसके खाने के फायदे या नुकसान

winter food tips , healthy food for winter, Lifestyle,Curd,Curd In Winter,Curd Benefits in winter,
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.