Ayurveda Winter Diet Tips : सर्दियों के मौसम में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं? आयुर्वेद के ये 7 नियम बचाएंगे बीमारी से

Sardiyon Me kya khaye aur kya nahi : शरद ऋतु सिर्फ प्रकृति में ही बदलाव नहीं लाती, बल्कि हमारे शरीर में भी हलचल पैदा करती है। यह वह समय है जब गर्मी का प्रभाव धीरे-धीरे कम होता है, लेकिन शरीर के अंदर पित्त दोष बढ़ने लगता है। अगर आपने ध्यान दिया हो, तो इस दौरान अक्सर पेट में जलन, त्वचा पर दाने, ज्यादा पसीना, आंखों में जलन और कभी-कभी चिड़चिड़ापन महसूस होता है।