Hotel Room Safety Tips: होटल के कमरे में सामान रखने की सबसे सुरक्षित जगह है ‘बाथरूम’, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Hotel Room Safety Tips: अक्सर जब हम वेकेशन या बिजनेस ट्रिप के समय होटल के कमरे में जाते ही सबसे पहले अपना सूटकेस फर्श पर पटक देते हैं या बेड पर फैला देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो रुक जाइए… आपकी यह छोटी सी आदत न सिर्फ आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, बल्कि आपके घर की शांति भी छीन सकती है। क्योंकि होटल का फर्श आपके सामान के लिए सबसे असुरक्षित जगह है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है और आपको अपना कीमती सामान कहां रखना चाहिए।
चाहे आप किसी लग्जरी 5-स्टार होटल में रुके हों या किसी बजट लॉज में, वहां की कालीन (Carpet) गंदगी का सबसे बड़ा ठिकाना होती है। होटल में हर रोज सैकड़ों लोग इधर- उधर घूमते रहते हैं, जिससे कारपेट में धूल, बैक्टीरिया, फंगस और खतरनाक छोटे कीड़े घर बना लेते हैं। लेकिन सबसे डरावना खतरा बेड बग्स यानी खटमल या कॉकरोच हो सकता है।
खटमल ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां वे आसानी से छिप सकें। होटल के कमरे की मुलायम सतहे जैसे कारपेट, सोफा और बेड उनके पसंदीदा ठिकाने हैं। जब आप अपना सूटकेस फर्श या बेड पर रखते हैं, तो ये खटमल रेंगते हुए आपके बैग की चेन या कपड़ों में घुस सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आपके सामान के साथ आपके घर तक पहुंच सकते हैं और फिर पूरे घर में फैल सकते हैं।
सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन होटल के कमरे में सामान रखने की सबसे सुरक्षित जगह बाथरूम है। बाथरूम की टाइल्स की चिकनी और ठंडी सतह पर छोटे कीड़े नहीं रह पाते हैं। अगर बाथरूम बड़ा है, तो आप अपना सूटकेस बाथटब के अंदर भी रख सकते हैं। यह सबसे सेफ और क्लीन जोन हो सकता है। अगर आप लगेज रैक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले टॉर्च से उसके कोनों को चेक कर लें कि कहीं वहां कोई कीड़ा तो नहीं है।
