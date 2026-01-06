6 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

catch_icon

प्लस

epaper_icon

ई-पेपर

icon

प्रोफाइल

लाइफस्टाइल

Hotel Room Safety Tips: होटल के कमरे में सामान रखने की सबसे सुरक्षित जगह है ‘बाथरूम’, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

Hotel Room Safety Tips: होटल के कमरे में रुकते ही क्या आप भी फर्श या बेड पर अपना सूटकेस रख देते हैं ? सावधान! आपकी यह एक गलती घर में कीड़े- मकौड़े और बीमारियां ला सकती है। तो जानिए होटल में ऐसी कौन- कौनसी सेफ प्लेस जहां आप सामान रख सकते हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pratiksha Gupta

Jan 06, 2026

Hotel room safety tips, Luggage in hotel bathroom, Safest place for suitcase

Hotel Room Safety Tips | (फोटो सोर्स- Freepik)

​Hotel Room Safety Tips: अक्सर जब हम वेकेशन या बिजनेस ट्रिप के समय होटल के कमरे में जाते ही सबसे पहले अपना सूटकेस फर्श पर पटक देते हैं या बेड पर फैला देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो रुक जाइए… आपकी यह छोटी सी आदत न सिर्फ आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, बल्कि आपके घर की शांति भी छीन सकती है। क्योंकि होटल का फर्श आपके सामान के लिए सबसे असुरक्षित जगह है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है और आपको अपना कीमती सामान कहां रखना चाहिए।

​होटल के कालीन (Carpet) में छिपा है खतरों का जाल

​चाहे आप किसी लग्जरी 5-स्टार होटल में रुके हों या किसी बजट लॉज में, वहां की कालीन (Carpet) गंदगी का सबसे बड़ा ठिकाना होती है। होटल में हर रोज सैकड़ों लोग इधर- उधर घूमते रहते हैं, जिससे कारपेट में धूल, बैक्टीरिया, फंगस और खतरनाक छोटे कीड़े घर बना लेते हैं। लेकिन सबसे डरावना खतरा बेड बग्स यानी खटमल या कॉकरोच हो सकता है।

​आपके सूटकेस के साथ घर पहुंच सकते हैं 'बिन बुलाए मेहमान'

​खटमल ऐसी जगह ढूंढते हैं जहां वे आसानी से छिप सकें। होटल के कमरे की मुलायम सतहे जैसे कारपेट, सोफा और बेड उनके पसंदीदा ठिकाने हैं। जब आप अपना सूटकेस फर्श या बेड पर रखते हैं, तो ये खटमल रेंगते हुए आपके बैग की चेन या कपड़ों में घुस सकते हैं। सबसे खतरनाक बात यह है कि ये आपके सामान के साथ आपके घर तक पहुंच सकते हैं और फिर पूरे घर में फैल सकते हैं।

​होटल में सामान रखने की सबसे सुरक्षित जगह कौन सी है?

​सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन होटल के कमरे में सामान रखने की सबसे सुरक्षित जगह बाथरूम है। ​बाथरूम की टाइल्स की चिकनी और ठंडी सतह पर छोटे कीड़े नहीं रह पाते हैं। अगर बाथरूम बड़ा है, तो आप अपना सूटकेस बाथटब के अंदर भी रख सकते हैं। यह सबसे सेफ और क्लीन जोन हो सकता है। अगर आप लगेज रैक इस्तेमाल कर रहे हैं, तो पहले टॉर्च से उसके कोनों को चेक कर लें कि कहीं वहां कोई कीड़ा तो नहीं है।

​घर लौटने के बाद इन बातों का रखें खास ख्याल

  • ​ट्रिप से वापस आने के बाद सीधे सूटकेस को बेडरूम में न ले जाएं।
  • ​घर के बाहर या बालकनी में ही सूटकेस के पहियों को डिसइंफेक्टिंग वाइप्स से साफ कर लें।
  • ​कपड़ों को गर्म पानी में धोएं ताकि अगर कोई बैक्टीरिया हो तो वह खत्म हो जाएं।
  • ​टॉर्च की हेल्प से सूटकेस के कोनों और चेन को अच्छी तरह चेक कर लें।

ये भी पढ़ें

Monkey Viral News India: बंदरों के कारनामे, कहीं शराब की लत तो कहीं मोबाइल की फिरौती, इसलिए अब ‘इंसानी लंगूर’ संभालेंगे कमान
लाइफस्टाइल
Man mimicking langur voice for monkey control, Government job for monkey scarers in Delhi, Smart monkey snatches mobile in Vrindavan, Monkey in Delhi Assembly

Frequently Asked Questions

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

लाइफस्टाइल

Published on:

06 Jan 2026 05:06 pm

Hindi News / Lifestyle News / Hotel Room Safety Tips: होटल के कमरे में सामान रखने की सबसे सुरक्षित जगह है ‘बाथरूम’, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

बड़ी खबरें

View All

लाइफस्टाइल

ट्रेंडिंग

स्वास्थ्य

ठंडी हवा में बालों की नमी कैसे बचाएं? शीया बटर है बेस्ट समाधान

shea butter for soft shiny hair, natural hair care in winter, best natural remedy for dry hair,
लाइफस्टाइल

पुरुषों की ये 5 फैशन की गलतियाँ, जो उन्हें बनाती हैं अनप्रोफेशनल

Office fashion mistakes for men, Men office dressing tips,
लाइफस्टाइल

पोंगल से बिहू तक, एक त्योहार जो पूरे भारत को जोड़ता है

makar sankranti 2026, makar sankranti name in different states,
लाइफस्टाइल

खूबसूरती का ताज और उसका बोझ, वेनेजुएला की लड़कियों की कहानी

Venezuela News, दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियों का देश, Venezuela beauty queens, Venezuela women beauty,
लाइफस्टाइल

2026 में डार्क स्किन टोन के लिए बेस्ट लिपस्टिक शेड्स, जो आपके लुक को बना देंगे गेम चेंजर

Best lipstick palette for dark skin 2026, trending lipstick shades, Winter 2026 lipstick trends for dark skin
लाइफस्टाइल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.