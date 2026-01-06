Hotel Room Safety Tips: होटल के कमरे में सामान रखने की सबसे सुरक्षित जगह है ‘बाथरूम’, वजह जानकर हो जाएंगे हैरान

​Hotel Room Safety Tips: अक्सर जब हम वेकेशन या बिजनेस ट्रिप के समय होटल के कमरे में जाते ही सबसे पहले अपना सूटकेस फर्श पर पटक देते हैं या बेड पर फैला देते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो रुक जाइए… आपकी यह छोटी सी आदत न सिर्फ आपकी सेहत बिगाड़ सकती है, बल्कि आपके घर की शांति भी छीन सकती है। क्योंकि होटल का फर्श आपके सामान के लिए सबसे असुरक्षित जगह है। आइए जानते हैं आखिर ऐसा क्यों है और आपको अपना कीमती सामान कहां रखना चाहिए।