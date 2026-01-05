Monkey Viral News India: बंदरों के कारनामे, कहीं शराब की लत तो कहीं मोबाइल की फिरौती, इसलिए अब ‘इंसानी लंगूर’ संभालेंगे कमान

Monkey Viral News India: देश की राजधानी दिल्ली में इन दिनों एक अजीबोगरीब 'जॉब वैकेंसी' चर्चा का विषय बनी हुई है। दिल्ली विधानसभा परिसर में बंदरों का आतंक इतना बढ़ गया है कि सरकार को उन्हें डराने के लिए बाकायदा 'इंसानी लंगूर' (लंगूर की आवाज निकालने वाले लोगों) की वैकेंसी निकाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकारी इंसानी लंगूरों के डर से बंदर मान जाएंगे? आज के बंदर अब पुराने जमाने जैसे सीधे- साधे नहीं रहे, वे अब 'स्मार्ट चोर' और 'नशेड़ी' बन चुके हैं। मथुरा-वृंदावन की गलियों से लेकर यूपी-बिहार की शराब दुकानों तक, बंदरों के ऐसे कारनामे जिन्हें पढ़कर आप जाएगें।