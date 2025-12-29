Black Widow Spider Facts: आखिर मेटिंग के बाद अपने ही साथी को क्यों खा जाती है मकड़ी, वजह जानते हैं आप?

जानकारों की मानें तो उसके पीछे कई वजह हो सकती है। पहली बात तो अंडे देने से पहले फीमेल मकड़ी को ज्यादा एनर्जी और प्रोटीन की जरूरत होती है। दूसरी बात यह मानी जाती है कि पर्याप्त पोषण मिलने से अंडों की संख्या और अंडे भी ज्यादा सेहतमंद होते हैं। मेल ऐसा अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाने के लिए करता है, लेकिन इसमें खतरा भी बहुत ज्यादा होता है। वह अपनी तरफ से पूरी सावधानी रखता है, लेकिन कई बार नेचर का फैसला कुछ और ही होता है।