New Year Celebration Places: अब भीड़भाड़ वाले क्लब्स छोड़ें, जयपुर की इन 4 ‘अनसुनी’ जगहों पर मनाएं नए साल का जश्न

New Year Celebration Places: नए साल का जश्न हो और गुलाबी नगरी (Pink City) का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन पिछले कुछ सालों में न्यू ईयर के टाइम जयपुर की फेमस घूमने वाली जगह जैसे नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर और एमआई रोड पर इतनी भीड़ हो जाती है कि सेलिब्रेशन का मजा ही किरकिरा हो जाता है। इसलिए घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने से बचने और इस न्यू ईयर कुछ अलग जगह घूमने के लिए जयपुर की इन छुपी हुई और अनसुनी जगहों को ट्राई कर सकते हैं।