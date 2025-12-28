New Year Celebration Places: अब भीड़भाड़ वाले क्लब्स छोड़ें, जयपुर की इन 4 ‘अनसुनी’ जगहों पर मनाएं नए साल का जश्न

Best Hidden Places in Jaipur| (फोटो सोर्स- rajasthan_tourism/ Instagram)
New Year Celebration Places: नए साल का जश्न हो और गुलाबी नगरी (Pink City) का नाम न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। लेकिन पिछले कुछ सालों में न्यू ईयर के टाइम जयपुर की फेमस घूमने वाली जगह जैसे नाहरगढ़ फोर्ट, आमेर और एमआई रोड पर इतनी भीड़ हो जाती है कि सेलिब्रेशन का मजा ही किरकिरा हो जाता है। इसलिए घंटों ट्रैफिक जाम में फंसने से बचने और इस न्यू ईयर कुछ अलग जगह घूमने के लिए जयपुर की इन छुपी हुई और अनसुनी जगहों को ट्राई कर सकते हैं।
आमेर किले की सुंदरता तो सब देखते हैं, लेकिन इसके ठीक पीछे स्थित 'सागर लेक' एक ऐसी जगह है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। यह एक पुरानी बावड़ी और झील का संगम है। यहां की शांति और पुरानी कलाकृति आपको सुकून देगी। आप यहां शाम को साल का आखिरी दिन भी प्लान कर सकते हैं। फोटोग्राफी के लिए भी यह जयपुर की सबसे बेस्ट और अनसुनी जगहों में से एक है।
गलता जी का नाम सुनते ही दिमाग में सिर्फ मंदिर आता है, लेकिन अगर आप गलता जी की पहाड़ियों पर स्थित 'सन टेम्पल' की ओर जाएगें, जहां से पूरी पिंक सिटी का नजारा (पैनोरमिक व्यू) दिखाई देता है। खास तब होगा जब रात को 12 बजेंगे और पूरे जयपुर में आतिशबाजी (Fireworks) होगी, तब इस ऊंचाई से वह नजारा किसी ड्रोन शॉट जैसा लगेगा।
अगर आपका ग्रुप फिटनेस फ्रीक है या उसे पहाड़ों से प्यार है, तो नाहरगढ़ की पहाड़ियों में स्थित हथिनी कुंड का ट्रेक सबसे बेस्ट है। शहर के शोर-शराबे से दूर यहां आपको शुद्ध हवा और अरावली की सुंदर वादियां देखने को मिलेंगी। यहां पुराने मंदिर के अवशेष और नेचुरल झरने प्रकृति की खूबसूरती देखने को मिलती है। नए साल की पहली सुबह का सूरज यहां से देखना बड़ा मस्त लगता है।
शहर की भीड़ से लगभग 25 से 30 किमी दूर टोंक रोड पर स्थित चांदलाई लेक जयपुर की छुपी हुई जगह में से ही एक है। अगर आपको लाइट सेलिब्रेशन पसंद है, तो अपनी कार निकालें और यहां के लिए लॉन्ग ड्राइव पर निकल जाएं। यहां हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी (Migratory Birds) आते हैं। सनसेट के समय यहां की वाइब बहुत ही रोमांटिक और सुकून भरी होती है।
बड़ी खबरेंView All
लाइफस्टाइल
ट्रेंडिंग
स्वास्थ्य