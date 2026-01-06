Venezuela Beauty Pageant Dominance: दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियों का देश वेनेजुएला, लेकिन इस खूबसूरती की कीमत है भारी

Beauty standards in Venezuela|फोटो सोर्स – Patrika.com
Venezuela Beauty Pageant Dominance: अमेरिका और वेनेजुएला के बीच जारी तनाव के बीच यह साउथ अमेरिकी देश एक बार फिर चर्चा में है। विशाल क्रूड ऑयल भंडार के लिए पहचाना जाने वाला वेनेजुएला सिर्फ ऊर्जा संसाधनों तक सीमित नहीं है, बल्कि ब्यूटी पेजेंट की दुनिया में भी इसकी अलग पहचान है। मिस यूनिवर्स और मिस वर्ल्ड जैसे बड़े खिताब जीतकर यहां की लड़कियों ने बार-बार दुनिया का ध्यान खींचा है। यही वजह है कि वेनेजुएला को सबसे ज्यादा ब्यूटी क्वीन देने वाले देशों में गिना जाता है। हालांकि, इस चमक-दमक के पीछे एक ऐसी सच्चाई भी है, जिसकी कीमत यहां की लड़कियों को चुकानी पड़ती है।
दुनिया के उन देशों की लिस्ट में, जहां की महिलाओं को उनकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वेनेजुएला का नाम सबसे ऊपर आता है। इस देश की महिलाएं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ जैसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट में अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। अब तक वेनेजुएला की सुंदरियां 7 बार मिस यूनिवर्स और 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं, वहीं मिस अर्थ का ताज भी 2 बार अपने नाम कर चुकी हैं। अमेरिका के बाद ब्यूटी पेजेंट में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले देशों में वेनेजुएला दूसरे स्थान पर आता है, जो इसे दुनिया की ब्यूटी कैपिटल के रूप में पहचान दिलाता है।
मिस वर्ल्ड या मिस यूनिवर्स बनने के लिए केवल सुंदर दिखना काफी नहीं होता। फिटनेस, कम्युनिकेशन स्किल्स, ड्रेस सेंस, आत्मविश्वास और मानसिक मजबूतीहर स्तर पर प्रतियोगियों की परीक्षा ली जाती है। अलग-अलग राउंड में सवाल-जवाब से लेकर स्टेज परफॉर्मेंस तक, हर कदम पर खुद को साबित करना पड़ता है।
वेनेजुएला में कई लड़कियों के लिए ब्यूटी क्वीन बनना एक सपने जैसा होता है, जिसकी तैयारी बहुत कम उम्र से शुरू हो जाती है। चलने का तरीका, बॉडी पोस्चर, फिटनेस रूटीन और कैमरा फेसिंग इन सबकी ट्रेनिंग दी जाती है। राजधानी कराकस समेत कई शहरों में ब्यूटी एकेडमियां हैं, जहां प्रोफेशनल ट्रेनिंग के जरिए लड़कियों को इंटरनेशनल लेवल के लिए तैयार किया जाता है।
इस मुकाबले में परफेक्ट दिखने का दबाव इतना होता है कि कई बार प्राकृतिक खूबसूरती पीछे रह जाती है। सख्त डाइट प्लान, लगातार एक्सरसाइज और कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं का सहारा लिया जाता है। कुछ मामलों में यह दबाव शारीरिक और मानसिक थकान का कारण भी बनता है। आलोचक मानते हैं कि यहां सुंदरता को एक उत्पाद की तरह गढ़ा जाता है, न कि व्यक्तित्व के स्वाभाविक विकास की तरह।
ब्यूटी पेजेंट्स में आगे बढ़ने के लिए कई प्रतिभागियों को निजी जीवन में बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। पढ़ाई, सामान्य बचपन और सामाजिक आजादी कई चीजें पीछे छूट जाती हैं। कुछ पूर्व कंटेस्टेंट्स ने समय-समय पर यह स्वीकार किया है कि इस सफर में शारीरिक दर्द से लेकर मानसिक तनाव तक, बहुत कुछ सहना पड़ा।
