Venezuela Beauty Pageant Dominance: दुनिया की सबसे सुंदर लड़कियों का देश वेनेजुएला, लेकिन इस खूबसूरती की कीमत है भारी

दुनिया के उन देशों की लिस्ट में, जहां की महिलाओं को उनकी खूबसूरती के लिए जाना जाता है, वेनेजुएला का नाम सबसे ऊपर आता है। इस देश की महिलाएं मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, मिस इंटरनेशनल और मिस अर्थ जैसे प्रतिष्ठित ब्यूटी पेजेंट में अपनी शानदार मौजूदगी दर्ज करा चुकी हैं। अब तक वेनेजुएला की सुंदरियां 7 बार मिस यूनिवर्स और 6 बार मिस वर्ल्ड का खिताब जीत चुकी हैं, वहीं मिस अर्थ का ताज भी 2 बार अपने नाम कर चुकी हैं। अमेरिका के बाद ब्यूटी पेजेंट में सबसे ज्यादा खिताब जीतने वाले देशों में वेनेजुएला दूसरे स्थान पर आता है, जो इसे दुनिया की ब्यूटी कैपिटल के रूप में पहचान दिलाता है।