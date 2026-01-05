Who is Lady Macbeth Venezuela Politics: कौन हैं मादुरो की पावरफुल पत्नी सिलिया फ्लोरेस, जिनका वेनेजुएला की राजनीति में है दबदबा ?

Cilia Flores Venezuela Politics: वेनेजुएला एक बार फिर अंतरराष्ट्रीय सुर्खियों में है। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को लेकर अमेरिका और ट्रंप प्रशासन की ओर से गंभीर आरोप और कड़े बयान सामने आए हैं, जिनमें ड्रग कार्टेल से संबंध जैसे दावे शामिल हैं। इन घटनाक्रमों के बीच मादुरो की निजी और राजनीतिक जिंदगी भी चर्चा में आ गई है खासतौर पर उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस, जिन्हें वेनेजुएला की राजनीति में बेहद प्रभावशाली माना जाता है। सत्ता के गलियारों में मजबूत पकड़ और फैसलों पर असर रखने वाली सिलिया फ्लोरेस को कई बार मादुरो की सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत कहा गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर कौन हैं सिलिया फ्लोरेस और कैसे बना उनका इतना दबदबा? आइए जानते हैं।