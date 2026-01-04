US Attack On Venezuela: अमेरिकी कार्रवाई पर UN ने बुलाई आपात बैठक, ममदानी भी हुए ट्रंप के खिलाफ

ख़दीजा अहमद और ज़ोहरान ममदानी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
US Attack on Venezuela: अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों की पालना को लेकर काफी सवाल उठने लगे है। ट्रंप के वेनेजुएला पर अचानक हवाई हमले करवाने और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कब्जे में लेने की विश्व स्तर पर आलोचना हो रही है। रूस, ईरान, चीन, क्यूबा और कोलंबिया समेत कई देशों ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई है।
सुरक्षा परिषद की प्रेसीडेंसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह बैठक सोमवार को आयोजित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में सोमालिया के स्थायी मिशन की प्रवक्ता खदीजा अहमद ने इस बारे में बात करते हुए कहा, यह आपात बैठक सोमवार सुबह 10 बजे होगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सोमालिया जनवरी महीने के लिए सुरक्षा परिषद की रोटेटिंग प्रेसीडेंसी संभाल रहे हैं। अमेरिकी की इस कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई बेहद खतरनाक उदाहरण बन सकती है।
महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुटेरेस को आशंका है कि इस सैन्य कदम के पूरे क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि वेनेजुएला की स्थिति चाहे जैसी भी हो, ऐसी घटनाएं अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए खतरनाक मिसाल हैं। उन्होंने आगे कहा, महासचिव सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान करने के महत्व पर जोर देते रहते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर भी शामिल है। वह इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का सम्मान नहीं किया गया है। गुटेरेस ने वेनेजुएला में मानवाधिकारों और कानून के शासन का सम्मान करते हुए सभी पक्षों के बीच संवाद की जरूरत पर जोर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ-साथ न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने भी वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की है। ममदानी ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि किसी भी आजाद देश पर हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। ममदानी ने कहा, मुझे सुबह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी मिलिट्री द्वारा पकड़ने और न्यूयॉर्क में फेडरल कस्टडी में कैद करने के बारे में जानकारी दी गई। एक संप्रभु देश पर एकतरफा हमला करना युद्ध छेड़ने जैसा है और फेडरल और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मेयर ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे ट्रंप प्रशासन द्वारा सत्ता परिवर्तन की कोशिश बताया है।
बता दें कि, अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत चार शहरों और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इसी दौरान अमेरिकी सेना ने राजधानी काराकास से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी थी। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने के बाद अमेरिकी सेना युद्धपोत के जरिए न्यूयॉर्क लेकर आई, जहां उन पर संघीय अदालत में नारको-टेररिज्म के आरोप दायर किए गए हैं।
