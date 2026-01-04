4 जनवरी 2026,

रविवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

US Attack On Venezuela: अमेरिकी कार्रवाई पर UN ने बुलाई आपात बैठक, ममदानी भी हुए ट्रंप के खिलाफ

US Attack on Venezuela: अमेरिकी के वेनेजुएला पर हमले के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई है। यह बैठक सोमवार सुबह 10 बजे आयोजित होगी। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे सत्ता परिवर्तन की कोशिश बताया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 04, 2026

Khadija Ahmed and Zohran Mamdani

ख़दीजा अहमद और ज़ोहरान ममदानी (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

US Attack on Venezuela: अमेरिका द्वारा वेनेजुएला में की गई सैन्य कार्रवाई के बाद अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों की पालना को लेकर काफी सवाल उठने लगे है। ट्रंप के वेनेजुएला पर अचानक हवाई हमले करवाने और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को कब्जे में लेने की विश्व स्तर पर आलोचना हो रही है। रूस, ईरान, चीन, क्यूबा और कोलंबिया समेत कई देशों ने इस हमले की निंदा करते हुए इसे वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक आपात बैठक बुलाई है।

सोमवार सुबह 10 बजे होगी बैठक

सुरक्षा परिषद की प्रेसीडेंसी की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक यह बैठक सोमवार को आयोजित की जाएगी। संयुक्त राष्ट्र में सोमालिया के स्थायी मिशन की प्रवक्ता खदीजा अहमद ने इस बारे में बात करते हुए कहा, यह आपात बैठक सोमवार सुबह 10 बजे होगी। समाचार एजेंसी सिन्हुआ के अनुसार, सोमालिया जनवरी महीने के लिए सुरक्षा परिषद की रोटेटिंग प्रेसीडेंसी संभाल रहे हैं। अमेरिकी की इस कार्रवाई को लेकर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंतोनियो गुटेरेस ने भी गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अमेरिका की यह कार्रवाई बेहद खतरनाक उदाहरण बन सकती है।

ऐसी घटनाएं अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए खतरनाक मिसाल

महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि गुटेरेस को आशंका है कि इस सैन्य कदम के पूरे क्षेत्र पर गंभीर असर पड़ सकता है। उनका कहना है कि वेनेजुएला की स्थिति चाहे जैसी भी हो, ऐसी घटनाएं अंतरराष्ट्रीय कानून के लिए खतरनाक मिसाल हैं। उन्होंने आगे कहा, महासचिव सभी के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून का पूरी तरह से सम्मान करने के महत्व पर जोर देते रहते हैं। इसमें संयुक्त राष्ट्र चार्टर भी शामिल है। वह इस बात से बहुत चिंतित हैं कि अंतर्राष्ट्रीय कानून के नियमों का सम्मान नहीं किया गया है। गुटेरेस ने वेनेजुएला में मानवाधिकारों और कानून के शासन का सम्मान करते हुए सभी पक्षों के बीच संवाद की जरूरत पर जोर दिया है।

जोहरान ममदानी ने भी की घटना की निंदा

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के साथ-साथ न्यूयॉर्क शहर के मेयर जोहरान ममदानी ने भी वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई की निंदा की है। ममदानी ने इसे अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताते हुए कहा है कि किसी भी आजाद देश पर हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाता है। ममदानी ने कहा, मुझे सुबह वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को अमेरिकी मिलिट्री द्वारा पकड़ने और न्यूयॉर्क में फेडरल कस्टडी में कैद करने के बारे में जानकारी दी गई। एक संप्रभु देश पर एकतरफा हमला करना युद्ध छेड़ने जैसा है और फेडरल और अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। मेयर ने इस कदम की आलोचना करते हुए इसे ट्रंप प्रशासन द्वारा सत्ता परिवर्तन की कोशिश बताया है।

अमेरिका ने शनिवार को किया वेनेजुएला पर हमला

बता दें कि, अमेरिका ने शनिवार को वेनेजुएला की राजधानी काराकास समेत चार शहरों और सैन्य ठिकानों पर हवाई हमले किए थे। इसी दौरान अमेरिकी सेना ने राजधानी काराकास से वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में ले लिया गया था। इसके बाद ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट शेयर करके इसकी जानकारी दी थी। मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ने के बाद अमेरिकी सेना युद्धपोत के जरिए न्यूयॉर्क लेकर आई, जहां उन पर संघीय अदालत में नारको-टेररिज्म के आरोप दायर किए गए हैं।

#USStrikesVenezuelaमें अब तक
Khadija Ahmed and Zohran Mamdani

US Attack On Venezuela: अमेरिकी कार्रवाई पर UN ने बुलाई आपात बैठक, ममदानी भी हुए ट्रंप के खिलाफ

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी से गुस्से में किम जोंग, कई मिसाइलें दागीं, टेंशन में अमेरिका!

US Attack Venezuela: गिरफ्तारी के बाद सामने आया मादुरो का पहला Video, ‘बेड़ियों’ में लड़खड़ाते नजर आए राष्ट्रपति

‘ट्रंप मानवता विरोधी, विश्व शांति के दुश्मन…’ वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले से भड़के बिहार के सांसद

Nicolás Maduro, Venezuelan President

US actions on Venezuela: वेनेजुएला पर अमेरिकी कार्रवाई से भारत पर क्या होगा असर, क्या कह रहे हैं एक्सपर्ट्स?

US Attack Venezuela: राष्टपति मादुरो की गिरफ्तारी के बाद US ने पूरी दुनिया को दे डाली चेतावनी, कहा- सभी देश को…

US Attack Venezuela: राष्ट्रपति को उठाने के बाद ट्रंप बोले- वेनेजुएला में अब मेरा राज, गिरफ्तारी से ठीक पहले मादुरो ने क्या कहा?

Kim Jong-un

निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करें वरना… वेनेज़ुएला-अमेरिका की लड़ाई में कूदे किम जोंग

Maria Machado

कौन संभालेगा वेनेजुएला की कमान? मारिया मचाडो को क्यों माना जा रहा फ्रंट-रनर

US Delta Force

US Delta Force ने किया था बगदादी का खात्मा, अब वेनेजुएला के राष्ट्रपति को पकड़ा, अमेरिका में चलेगा मुकदमा

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

04 Jan 2026 12:47 pm

Hindi News / World / US Attack On Venezuela: अमेरिकी कार्रवाई पर UN ने बुलाई आपात बैठक, ममदानी भी हुए ट्रंप के खिलाफ

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान में आतंकियों ने घात लगाकर किया हमला, 3 पुलिसकर्मियों की मौत

Terrorists
विदेश

US attack on Venezuela: ट्रंप का अगला टारगेट है कौन सा देश? क्यूबा, कोलंबिया या ईरान… दे दी चेतावनी

विदेश

US Attack On Venezuela: वेनेज़ुएला पर अमेरिकी हमले में 40 लोगों की मौत

US attacks Venezuela
विदेश

वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की गिरफ्तारी से गुस्से में किम जोंग, कई मिसाइलें दागीं, टेंशन में अमेरिका!

विदेश

फ्रांस और ब्रिटेन की एयरफोर्स ने सीरिया में बरपाया कहर, ISIS के ठिकाने पर की एयरस्ट्राइक

British fighter jet
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.