Attack On Venezuela: ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को लिया कब्जे में

हालांकि ट्रंप के इस दावे पर अभी तक वेनेजुएला की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति मादुरो पहले ही अमेरिका के इस हमले की आलोचना करते हुए यह साफ कर चुके हैं की वेनेजुएला को धमकाने के प्रयासों में ट्रंप कभी सफल नहीं होंगे। अमेरिका के इस हमले के बाद मादुरो ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इस घटना पर रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इस हमले को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसे लेकर बहस छिड़ गई है। रूस ने इस हमले को अमेरिका का काउबॉय बर्ताव बताते हुए यह साफ कर दिया है कि वह इस मुश्किल की घड़ी में अपने दोस्त (वेनेजुएला) को अकेला नहीं छोड़ेगा।