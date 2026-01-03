3 जनवरी 2026,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Magh Mela 2026

Attack On Venezuela

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

Attack On Venezuela: ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को लिया कब्जे में

Attack on Venezuela: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर पोस्ट शेयर करते हुए दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में ले लिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Himadri Joshi

Jan 03, 2026

Trump claims Maduro and his wife are in US custody

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)

Attack on Venezuela: वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिका ने हवाई हमला कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के बड़े सैन्य ठिकानों और चार शहरों को निशाना बनाया था। इस दौरान कराकस के अलावा मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा शहर में बम गिराए गए। देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें आक्रामक बताया था। अब इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट शेयर करते हुए इस हमले की पुष्टि की है। साथ ही ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में ले लिया है।

ट्रंप ने बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस

ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़ा हमला किया है। उनके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। यह ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया था। ट्रंप ने आगे लिखा, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आज सुबह 11 बजे, मार-ए-लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ट्रंप ने पोस्ट के आखिर में लिखा, इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप।

रूस ने कहा वह वेनेजुएला के साथ

हालांकि ट्रंप के इस दावे पर अभी तक वेनेजुएला की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति मादुरो पहले ही अमेरिका के इस हमले की आलोचना करते हुए यह साफ कर चुके हैं की वेनेजुएला को धमकाने के प्रयासों में ट्रंप कभी सफल नहीं होंगे। अमेरिका के इस हमले के बाद मादुरो ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इस घटना पर रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इस हमले को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसे लेकर बहस छिड़ गई है। रूस ने इस हमले को अमेरिका का काउबॉय बर्ताव बताते हुए यह साफ कर दिया है कि वह इस मुश्किल की घड़ी में अपने दोस्त (वेनेजुएला) को अकेला नहीं छोड़ेगा।

हमलों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

रूस के साथ-साथ चीन और ईरान समेत अन्य कई देशों ने भी इस मामले में वेनेजुएला का साथ देते हुए अमेरिका को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। बता दें कि, इन हमलों की शुरुआत शनिवार तड़के करीब 2 बजे हुई थी। इस दौरान एक के बाद एक लगातार कई हवाई हमले हुए। इन धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई थी और आसमान में विमान भी उड़ते देखे गए। इन धमाकों से इमारतें हिलने लगी और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। इन हमलों के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जो तेजी से वायरल हो रहे हैं।

#USStrikesVenezuelaमें अब तक
Baba Vanga Prediction turns out to be true

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हुई सच! साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने किया वेनेज़ुएला पर हमला

US Attack On Venezuela

US Attack On Venezuela: अमेरिका-वेनेज़ुएला में छिड़ी जंग! इस वजह से अमेरिकी सेना ने किया हमला

US Attack On Venezuela

US Attacks Venezuela: क्या सोने-चांदी की कीमतों में सोमवार से फिर लगेगी आग, अमेरिका का वेनेजुएला पर हमला क्या खींचेगा बड़ी लकीर?

venezuela america conflict

Venezuela Army vs Us Army: वेनेजुएला और अमेरिका में किसकी सेना है ज्यादा मजबूत? जंग में कौन मार सकता है बाजी?

Trump claims Maduro and his wife are in US custody

Attack On Venezuela: ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को लिया कब्जे में

US Strikes Venezuela

Attack on Venezuela: अमेरिका ने वेनेजुएला पर किया हमला, क्यूबा के राष्ट्रपति ने निंदा करते हुए कहा…

Venezuela Missile Attacks

US Attack On Venezuela: अमेरिका ने छेड़ दी नई जंग, वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने कर दिया इमरजेंसी का ऐलान, दुनिया भर में हड़कंप

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

03 Jan 2026 04:07 pm

Published on:

03 Jan 2026 03:32 pm

Hindi News / World / Attack On Venezuela: ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को लिया कब्जे में

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

बांग्लादेश NCP पार्टी के 14 बड़े नेताओं ने इस्तीफा दिया; जमात-ए-इस्लामी है बड़ी वजह

National Citizens Party
विदेश

बाबा वेंगा की भविष्यवाणी हुई सच! साल की शुरुआत में ही अमेरिका ने किया वेनेज़ुएला पर हमला

Baba Vanga Prediction turns out to be true
विदेश

US Attack On Venezuela: अमेरिका-वेनेज़ुएला में छिड़ी जंग! इस वजह से अमेरिकी सेना ने किया हमला

US Attack On Venezuela
विदेश

Us Venezuela attack:अमेरिकी सेना की वेनेजुएला में भीषण बमबारी, ट्रंप का दावा- राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और पत्नी को किया गिरफ्तार। ईरान, रूस और चीन ने दी महायुद्ध की चेतावनी।

Us Venezuela attack Iran Reaction
विदेश

Attack on Venezuela: वेनेजुएला के राष्ट्रपति की तरह क्या अमेरिका किसी भी देश के राष्ट्रपति को कर सकता है गिरफ्तार?

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.