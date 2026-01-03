Attack On Venezuela: ट्रंप का बड़ा दावा, अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को लिया कब्जे में

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो (फोटो- पत्रिका ग्राफिक्स)
Attack on Venezuela: वेनेजुएला की राजधानी काराकास में अमेरिका ने हवाई हमला कर दिया है। अमेरिका ने वेनेजुएला के बड़े सैन्य ठिकानों और चार शहरों को निशाना बनाया था। इस दौरान कराकस के अलावा मिरांडा, अरगुआ और ला गुइरा शहर में बम गिराए गए। देश के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने इन हमलों की निंदा करते हुए इन्हें आक्रामक बताया था। अब इस मामले में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया सामने आ गई है। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर पोस्ट शेयर करते हुए इस हमले की पुष्टि की है। साथ ही ट्रंप ने यह दावा भी किया है कि अमेरिकी सेना ने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को कब्जे में ले लिया है।
ट्रंप ने लिखा, अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ एक बड़ा हमला किया है। उनके नेता राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को पकड़ लिया गया है और उन्हें वेनेजुएला से बाहर ले जाया गया है। यह ऑपरेशन अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर किया गया था। ट्रंप ने आगे लिखा, इस बारे में पूरी जानकारी देने के लिए आज सुबह 11 बजे, मार-ए-लागो में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। ट्रंप ने पोस्ट के आखिर में लिखा, इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप।
हालांकि ट्रंप के इस दावे पर अभी तक वेनेजुएला की कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। राष्ट्रपति मादुरो पहले ही अमेरिका के इस हमले की आलोचना करते हुए यह साफ कर चुके हैं की वेनेजुएला को धमकाने के प्रयासों में ट्रंप कभी सफल नहीं होंगे। अमेरिका के इस हमले के बाद मादुरो ने देश में इमरजेंसी की घोषणा कर दी है। इस घटना पर रूस और चीन जैसे शक्तिशाली देशों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। उन्होंने इस हमले को वैश्विक शांति के लिए खतरा बताया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इसे लेकर बहस छिड़ गई है। रूस ने इस हमले को अमेरिका का काउबॉय बर्ताव बताते हुए यह साफ कर दिया है कि वह इस मुश्किल की घड़ी में अपने दोस्त (वेनेजुएला) को अकेला नहीं छोड़ेगा।
रूस के साथ-साथ चीन और ईरान समेत अन्य कई देशों ने भी इस मामले में वेनेजुएला का साथ देते हुए अमेरिका को परिणाम भुगतने की चेतावनी दे डाली है। बता दें कि, इन हमलों की शुरुआत शनिवार तड़के करीब 2 बजे हुई थी। इस दौरान एक के बाद एक लगातार कई हवाई हमले हुए। इन धमाकों के बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई थी और आसमान में विमान भी उड़ते देखे गए। इन धमाकों से इमारतें हिलने लगी और चारों तरफ धुआं ही धुआं फैल गया। इन हमलों के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए हैं जो तेजी से वायरल हो रहे हैं।
