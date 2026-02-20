तारिक रहमान के बांग्लादेशी पीएम बनने पर भारत ले सकता है बड़ा फैसला, बांग्लादेश में वीज़ा सेवा होगी बहाल!

तारिक रहमान (Tarique Rahman), बांग्लादेश (Bangladesh) के नए पीएम बन गए हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष 60 वर्षीय रहमान ने हाल ही में देश में हुए चुनाव में जीत हासिल की और बांग्लादेश के 11वें पीएम बने। रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने भी रहमान को जीत की बधाई दी और साथ ही पूरे परिवार के साथ उन्हें भारत आने का आमंत्रण दिया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने दोनों देशों के संबंधों में सुधार की उम्मीद भी जताई। रहमान के पीएम बनने के बाद अब भारत जल्द ही बांग्लादेश में एक बड़ी सेवा फिर से शुरू कर सकता है।