ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिकी राष्ट्रपति ने किया बड़ा दावा, बताया भारत-पाकिस्तान के कितने विमान गिरे

India Pakistan Conflict: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दावा दोहराया कि मई 2025 में भारत-पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव के दौरान उन्होंने मध्यस्थता कर दोनों देशों को युद्ध से रोका था। हालांकि भारत पहले ही कई बार स्पष्ट कर चुका है कि वह पाकिस्तान के साथ किसी भी विवाद में तीसरे पक्ष की मध्यस्थता स्वीकार नहीं करता। भारत ने ट्रंप के दावों को लगातार खारिज किया है।