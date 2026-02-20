राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान: रास्ते पर नहीं आया ईरान तो हमले के लिए 10 दिन में लेंगे फैसला

स्थिति की गंभीरता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि नाटो सहयोगी और पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोडऩे की सलाह दी है। टस्क ने चेतावनी दी कि कुछ ही घंटों में वहां से निकलना असंभव हो सकता है। दावा है कि ईरान के दरवाजे पर अमरीकी सैन्य साजो-सामान की तैनाती 2003 के इराक युद्ध के बाद के सबसे बड़े स्तर पर पहुंच गई है। ईरान के तट पर अमरीका का विशाल बेड़ा तैनात हो चुका है। इसमें दो विमानवाहक पोत, दर्जनों युद्धपोत और सैकड़ों लड़ाकू विमान शामिल हैं। पिछले 24 घंटों में 150 से अधिक सैन्य मालवाहक विमानों ने हथियार और गोला-बारूद पहुंचाया है।