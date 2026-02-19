तारिक रहमान ने भारत की इस कंपनी के खिलाफ लिया बड़ा फैसला, प्रधानमंत्री बनते ही एयर स्पेस किया बंद

Airspace : बांग्लादेश की राजनीति में सत्ता परिवर्तन के साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए चुनौतियां शुरू हो गई हैं। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के नेता तारिक रहमान के प्रधानमंत्री पद की कमान संभालते ही बांग्लादेश (Tarique Rahman Bangladesh) ने भारतीय एयरलाइन के खिलाफ एक सख्त कदम उठाया है। बांग्लादेश नागरिक उड्डयन प्राधिकरण (CAAB) ने भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइसजेट (SpiceJet) के लिए अपना हवाई क्षेत्र (Airspace) पूरी तरह से ब्लॉक (SpiceJet Airspace Ban)कर दिया है। यह कड़ा फैसला एयरलाइन द्वारा नेविगेशन शुल्क का लंबे समय से भुगतान न करने के कारण लिया गया है। इस कदम ने भारतीय एविएशन सेक्टर (Bangladesh Aviation News) की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि इसका सीधा असर पूर्वोत्तर भारत को जोड़ने वाली उड़ानों पर पड़ रहा है।