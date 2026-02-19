उत्तर कोरिया ने तैनात किए 50 नए परमाणु सक्षम रॉकेट लॉन्चर, ईरान-अमेरिका तनाव के बीच किम जोंग की बड़ी चाल

उत्तर कोरिया और अमेरिका के संबंध पहले से ही तनावपूर्ण हैं। 2019 के बाद से, अमेरिकी-नेतृत्व वाली प्रतिबंधों और परमाणु कूटनीति की विफलताओं के कारण, उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया के साथ अधिकांश बातचीत और सहयोग निलंबित कर दिया। हाल के वर्षों में, किम ने कोरियाई प्रायद्वीप पर दो-राज्य व्यवस्था की घोषणा कर दी, जिससे शांति और एकीकरण के पुराने लक्ष्यों को ठुकरा दिया गया। किम की बहन और प्रमुख विदेश नीति अधिकारी किम यो जोंग ने दक्षिण कोरिया के एक मंत्री द्वारा कथित ड्रोन उल्लंघनों पर माफी स्वीकार की, लेकिन चेतावनी दी कि अगर भविष्य में ऐसी गतिविधियाँ हुईं, तो उत्तर कोरिया बलपूर्वक प्रतिक्रिया देगा।