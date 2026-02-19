19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बड़ा खेल? इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने सबको चौंकाया, जाते-जाते यूनुस ने नॉर्थ-ईस्ट के लिए…

तारिक रहमान ने हाल ही में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में अपना पहला कार्यकाल शुरू किया है। पड़ोसी देशों, खासकर भारत के साथ उनके रुख पर सभी की नजरें टिकी हैं।

3 min read
भारत

image

Mukul Kumar

Feb 19, 2026

मुहम्मद यूनुस और पीएम तारिक रहमान। (फोटो- ANI)

तारिक रहमान बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना पहला कार्यकाल शुरू कर रहे हैं। इस बीच, सभी की नजरें इस बात पर हैं कि वह अपने पड़ोसियों से कैसे निपटेंगे।

जब बात भारत की आती हो तो शुरुआती संकेत पॉजिटिव दिख रहे हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने बांग्लादेश के पूर्व मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस की हाल ही में अपनी विदाई स्पीच में 'सेवन सिस्टर्स' पर की गई टिप्पणी के बीच आतंकवाद के फिर से बढ़ने को लेकर आगाह किया है।

पीएम मोदी नहीं गए बांग्लादेश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में बुलाया गया था, लेकिन वह इंडिया AI इम्पैक्ट समिट 2026 और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों के साथ मीटिंग की वजह से नहीं पहुंच सके।

लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी की तरफ से भारत को रिप्रेजेंट किया। प्रधानमंत्री रहमान भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाने की अहमियत को समझते हैं, लेकिन यूनुस ने अपनी विदाई स्पीच में कुछ भड़काऊ बातें कहीं।

नॉर्थ-ईस्ट राज्यों के लिए इस्तेमाल होता है सेवन सिस्टर्स शब्द

यूनुस ने एक बार फिर भविष्य के इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के बारे में बात की, जिसमें नेपाल, भूटान और सेवन सिस्टर्स शामिल होंगे। यह शब्द भारत के उत्तर-पूर्वी राज्यों के लिए इस्तेमाल होता है।

अब बांग्लादेश पर नजर रखने वालों का कहना है कि यूनुस साफ तौर पर भारत और अपने देश के बीच रिश्तों को फिर से ठीक करने से खुश नहीं थे। जब बांग्लादेश की बात आई तो उन्होंने भारत को अलग-थलग करना चुना। इसके बजाय, उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल के साथ नजदीकियां बढ़ाईं, जबकि अपने देश के कट्टरपंथियों को भारत के खिलाफ बयानबाजी करने दी।

इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों ने क्या कहा?

इस बीच, इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारियों का कहना है कि नॉर्थ-ईस्ट राज्यों का जिक्र चिंता की बात है। पहले भी, भारत को तब दिक्कतों का सामना करना पड़ा है जब उत्तर-पूर्वी राज्यों के मिलिटेंट ग्रुप बांग्लादेश से ऑपरेट करते थे। उस समय (2001-2006) बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) और जमात-ए-इस्लामी सत्ता में थे।

ऐसे समय में जब भारत और बांग्लादेश रिश्तों को फिर से ठीक करने की सोच रहे हैं, यूनुस की खासकर सेवन सिस्टर्स के बारे में की गई बातें गैर-जिम्मेदाराना थीं। भारत ने नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों में भारी इन्वेस्ट किया है, जिनमें से कुछ बहुत सेंसिटिव हैं।

भारत ने नॉर्थ-ईस्ट में लंबे समय तक इंसर्जेंसी से लड़ाई लड़ी है और हालात को कंट्रोल में करने में कामयाब रहा है। अधिकारियों का कहना है कि यूनुस के ऐसे बयान जानबूझकर और विदेशी लोगों के इशारे पर दिए गए लगते हैं।

बॉर्डर पर किस बात का सता रहा डर?

यह बयान ऐसे समय में आया है जब भारतीय एजेंसियों को बॉर्डर इलाकों में मिलिटेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा करने की कोशिश का डर है।

भारत ने बांग्लादेश की मदद से यह सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया था। ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से खड़ा होने से रोकने के लिए भारत को इस मुद्दे पर ढाका के साथ लगातार बातचीत करनी होगी।

इंटेलिजेंस ब्यूरो के एक अधिकारी ने कहा कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर बहुत कमजोर है। इसे अक्सर चिकन नेक कहा जाता है और यह नॉर्थ-ईस्ट के राज्यों को बाकी भारत से जोड़ता है।

अधिकारी ने आगे कहा कि इलाके की सेंसिटिविटी को देखते हुए यूनुस के कमेंट्स इंसर्जेंट ग्रुप्स को भड़काने की जानबूझकर की गई कोशिश है, जिनमें से कुछ को चीन का सपोर्ट है।

सुरक्षा एजेंसियों को इस बात की चिंता

भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की चिंता यह भी है कि जमात ने भारत की सीमा से लगे इलाकों में ज्यादातर सीटें जीती हैं। इतने सालों में, जमात ने कट्टरपंथी स्कूल बनाकर इन इलाकों को अपने साथ जोड़ा है, जो प्रोपेगैंडा में शामिल हैं।

जमात अक्सर नफरत की राजनीति में शामिल रही है और उसका रवैया ज्यादातर भारत विरोधी रहा है। यह बात ही चिंता की बात है कि सीमा से लगे इलाकों पर उसका इतना कंट्रोल है, क्योंकि इस बात की संभावना है कि यह खत्म किए गए आतंकी इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से एक्टिवेट करने में मदद कर सकता है।

एक अधिकारी ने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से एक्टिवेट करना शायद इतना आसान न हो, क्योंकि भारत सतर्क है। हालांकि, सुरक्षा एजेंसियों के लिए यह पक्का करना एक लगातार चलने वाला प्रोसेस होगा कि बॉर्डर सुरक्षित रहें।

दूसरों के कहने पर चले यूनुस

एक और अधिकारी ने कहा कि यूनुस का खेल साफ तौर पर विदेशी खिलाड़ियों द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। अपनी विदाई स्पीच में, उन्होंने जानबूझकर भारत को नजरअंदाज करते हुए चीन और पाकिस्तान के बारे में बहुत बात की।

उन्होंने पिछले 1.5 साल की अपनी कामयाबी के बारे में तो बहुत डिटेल में बात की, लेकिन इस बात का कोई जिक्र नहीं किया कि उन्होंने सांप्रदायिक हिंसा को कितनी बुरी तरह से हैंडल किया।

Updated on:

19 Feb 2026 02:54 pm

Published on:

19 Feb 2026 02:53 pm

Hindi News / World / बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बड़ा खेल? इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने सबको चौंकाया, जाते-जाते यूनुस ने नॉर्थ-ईस्ट के लिए…

