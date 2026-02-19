बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बड़ा खेल? इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने सबको चौंकाया, जाते-जाते यूनुस ने नॉर्थ-ईस्ट के लिए…

अब बांग्लादेश पर नजर रखने वालों का कहना है कि यूनुस साफ तौर पर भारत और अपने देश के बीच रिश्तों को फिर से ठीक करने से खुश नहीं थे। जब बांग्लादेश की बात आई तो उन्होंने भारत को अलग-थलग करना चुना। इसके बजाय, उन्होंने पाकिस्तान और नेपाल के साथ नजदीकियां बढ़ाईं, जबकि अपने देश के कट्टरपंथियों को भारत के खिलाफ बयानबाजी करने दी।