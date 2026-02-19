19 फ़रवरी 2026,

गुरुवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

MP Budget 2026

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

महिलाओं को आतंकी बनाएगा पाकिस्तान! लश्कर-ए-तैयबा नए ट्रेनिंग सेंटर खोलने को तैयार

लश्कर-ए-तैयबा महिलाओं के लिए दो नए ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी में है, जहां उन्हें ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Devika Chatraj

Feb 19, 2026

लश्कर-ए-तैयबा बनाएगा महिलाओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर (Social Media)

पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (LeT) को लेकर एक बड़ा खुलासा सामने आया है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक, संगठन जल्द ही महिलाओं के लिए दो नए ट्रेनिंग कैंप खोलने की तैयारी में है। इन कैंपों को “मरकज़” के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां महिलाओं को ओवर ग्राउंड वर्कर (OGW) के तौर पर काम करने की विशेष ट्रेनिंग दी जाएगी। इस जानकारी के सामने आते ही सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो गई हैं और गतिविधियों पर पैनी नजर रखी जा रही है।

महिलाओं के लिए विशेष ट्रेनिंग कैंप की तैयारी

सूत्रों के अनुसार, लश्कर-ए-तैयबा अपने महिला विंग को अब केवल राजनीतिक और प्रचार गतिविधियों तक सीमित नहीं रखना चाहता। प्रस्तावित दोनों मरकज़ में महिलाओं को संगठन से जुड़ी विभिन्न भूमिकाओं के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। अब तक संगठन का महिला विंग मुख्य रूप से भीड़ जुटाने, प्रचार-प्रसार और वैचारिक समर्थन तक सीमित था। हालांकि, महिला विंग की प्रमुख इफ़्फत सईद की हालिया टिप्पणियों से संकेत मिलता है कि संगठन अपनी रणनीति में बदलाव कर सकता है।

महिलाओं के लिए अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था

बताया जा रहा है कि संगठन के वरिष्ठ नेता अब्दुर रऊफ़ ने इस्लामाबाद स्थित मरकज़ कुबा अल इस्लाम का हाल ही में दौरा किया। इस केंद्र का विस्तार किया जा रहा है, जिसमें महिलाओं के लिए अलग से प्रशिक्षण सुविधाएं जोड़ी जा रही हैं। इस विस्तार को संगठन की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है, जिसके जरिए महिला कैडर को संरचित और संगठित प्रशिक्षण दिया जा सके।

जैश-ए-मोहम्मद ने भी बनाई महिला विंग

लश्कर-ए-तैयबा के अलावा जैश-ए-मोहम्मद ने भी हाल के समय में अपना महिला विंग सक्रिय किया है। बताया जाता है कि इस विंग की कमान संगठन प्रमुख मसूद अजहर की बहन के पास है। “ऑपरेशन सिंदूर” के बाद से हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे शीर्ष आतंकी नेताओं के अंडरग्राउंड होने से दोनों संगठनों की गतिविधियों पर असर पड़ा है। माना जा रहा है कि संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखने और गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए महिला विंग को सक्रिय किया जा रहा है।

सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट

इन घटनाक्रमों के बीच भारतीय सुरक्षा एजेंसियां और खुफिया तंत्र पूरी तरह सतर्क हो गए हैं। महिला विंग के जरिए आतंकी संगठनों की रणनीति में संभावित बदलाव को गंभीरता से लिया जा रहा है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

पाकिस्तान की खबरें

world news

World News in Hindi

Updated on:

19 Feb 2026 04:33 pm

Published on:

19 Feb 2026 04:32 pm

Hindi News / World / महिलाओं को आतंकी बनाएगा पाकिस्तान! लश्कर-ए-तैयबा नए ट्रेनिंग सेंटर खोलने को तैयार

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

तारिक रहमान का पहला 'स्ट्राइक'! भारतीय एयरलाइन SpiceJet के लिए एयरस्पेस किया बैन

Tariq Rahman
विदेश

बांग्लादेश में भारत के खिलाफ बड़ा खेल? इंटेलिजेंस रिपोर्ट ने सबको चौंकाया, जाते-जाते यूनुस ने नॉर्थ-ईस्ट के लिए…

विदेश

तालिबान का नया फरमान: महिलाओं के खिलाफ हिंसा को दी 'लीगल' मंजूरी

Taliban regime
विदेश

World News: अपनी नाकामी छिपाने के लिए भारत से डरा पाकिस्तान, काबुल पर फोड़ा आतंकी हमलों का ठीकरा

India Pakistan tension
राष्ट्रीय

उत्तर कोरिया ने तैनात किए 50 नए परमाणु सक्षम रॉकेट लॉन्चर, ईरान-अमेरिका तनाव के बीच किम जोंग की बड़ी चाल

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.