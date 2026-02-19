महिलाओं को आतंकी बनाएगा पाकिस्तान! लश्कर-ए-तैयबा नए ट्रेनिंग सेंटर खोलने को तैयार

लश्कर-ए-तैयबा के अलावा जैश-ए-मोहम्मद ने भी हाल के समय में अपना महिला विंग सक्रिय किया है। बताया जाता है कि इस विंग की कमान संगठन प्रमुख मसूद अजहर की बहन के पास है। “ऑपरेशन सिंदूर” के बाद से हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे शीर्ष आतंकी नेताओं के अंडरग्राउंड होने से दोनों संगठनों की गतिविधियों पर असर पड़ा है। माना जा रहा है कि संगठनात्मक ढांचे को बनाए रखने और गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए महिला विंग को सक्रिय किया जा रहा है।